РФ готовит наступление в Донецкой области, но помощь США может сорвать эти планы, - ISW

В отчете отмечается, что россияне сосредоточили силу размером с дивизию на линии Бердичи - Новокалиново к северо-западу от Авдеевки в составе преимущественно четырех бригад Центрального военного округа Вооруженных сил РФ.

Аналитики предполагают, что эти силы преследуют три взаимодополняющие задачи:

продвижение на запад от Бердичей;

продвижение в сторону поселка Очеретино;

продвижение от Очеретино далее на запад вдоль дороги О0544 (Керамик-Мирноград);

продвижение на север в направлении поселка Новокалиново.

Отмечается, что все эти планы направлены на поддержку российской цели оперативного уровня, которая заключается в достижении административной границы Донецкой области через выход на город Покровск.

В отчете ISW указано, что российские наступательные операции в этих трех районах к северу и северо-западу от Авдеевки, привели к созданию трех небольших выступов вдоль линии фронта длиной около семи километров. Но каждый из этих трех выступов в настоящее время является слишком узким, чтобы служить полноценными отправными точками для дальнейших наземных наступательных операций, которые бы позволили осуществить широкое окружение территории к западу от Авдеевки.

"Состав сил, плотность и общая геометрия поля боя в этом районе свидетельствуют о том, что российские войска сейчас надеются объединить усилия со всех трех выступов для создания более широкого пролома вдоль линии Бердичи - Новокалиново ", - говорится в отчете.

В то же время, отмечает ISW, российские войска не имеют достаточного времени для подготовки к более широкому прорыву, поскольку арсенал ВСУ в ближайшее время пополнит военная помощь стран Европы и США, если Сенат одобрит законопроект о дополнительных ассигнованиях.

Аналитики напомнили, что Верховный комиссар ЕС Жозеп Боррель 22 апреля заявил, что первые поставки артиллерийских боеприпасов по инициативе Чехии, прибудут в Украину до конца мая - начала июня.

"Способность выровнять соотношение артиллерийских обстрелов с силами агрессора на поле боя, будет иметь решающее значение для способности Сил обороны лишить российские войска инициативы и замедлить темпы их продвижения на Авдеевском направлении", - говорится в отчете.

В то же время, отмечается, что российские войска также интенсифицируют темпы продвижения на тактическом уровне в других районах театра боевых действий, - а именно на Лиманском направлении и на запад и юго-запад от Донецка, с целью скорейшего закрепления оккупированных территорий.

По мнению аналитиков ISW, российское военное командование осознает, что после прибытия западной помощи, "окно" наступательных возможностей закроется, и пытается закрепить наступательные успехи до получения ВСУ военной помощи от партнеров.

С учетом развития событий, в Институте изучения войны прогнозируют, что в течение следующих недель войска РФ продолжат одерживать тактические победы вдоль линии Бердичи - Новокалиново и других районах театра боевых действий в ожидании прибытия западной помощи.

"Закрывающееся сейчас окно ограниченных украинских ресурсов, скорее всего, не позволит российским войскам превратить тактические успехи в оперативно значимые победы, хотя некоторые из них и возможны. Получение Украиной западной помощи позволит ВСУ выдержать будущие наступательные операции, к которым готовятся войска РФ", - говорится в отчете ISW.