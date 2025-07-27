РФ готує масштабніші удари: в ISW озвучили невтішний прогноз

Росія готує масштабніші удари по Україні, про що свідчить збільшення виробництва в РФ ракет і ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики проаналізували останні комбіновані атаки окупантів на українські міста. Вони нагадали, що РФ запустила в ніч на 26 липня ракети і безпілотники по Україні.
За даними ISW, російська оборонна промисловість нарощує свої потужності з виробництва ракет і дронів.
"Зростання виробництва ракет і дронів у Росії, ймовірно, дасть змогу росіянам продовжити завдавати дедалі масштабніших ударів по Україні восени 2025 року", - йдеться у звіті.
За оцінкою аналітиків, Росія зможе завдавати ударів по Україні, використовуючи до 2000 безпілотників за одну ніч до листопада 2025 року.
"Дедалі масштабніші пакети російських ударів підкреслюють критичну важливість західної допомоги у зміцненні можливостей протиповітряної оборони України, особливо за допомогою систем ППО Patriot американського виробництва, які можуть ефективно протистояти загрозам російських балістичних ракет", - зазначили аналітики.
У ніч на 26 липня Росія атакувала ударними дронами, ракетами і керованими авіабомбами Харків, Дніпро, Кам'янське і Павлоград.
У Дніпрі через обстріли загинув чоловік. В обласному центрі та області сили ППО збили 7 ракет і 26 безпілотників. Пошкоджень зазнали багатоповерхівка та підприємство.
По Харкову окупанти завдали за три години понад 20 ударів. Серед постраждалих були рятувальники.
А внаслідок атаки на Запорізьку область спалахнули пожежі. Російський удар зруйнував будинок.
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