Нічна атака "Шахедів" на Запорізьку область: зруйновано дім, були пожежі
Фото: пожежі в Запорізькому районі вже приборкали (Getty Images)
Росіяни в ніч на 26 липня запустили по Запорізькій області майже десяток дронів. Внаслідок обстрілу були пожежі та зруйновано будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Під час нічної атаки росіяни скерували на область 9 "Шахедів", - йдеться у повідомленні.
Федоров уточнив, що:
- у Запорізькому районі сталося кілька пожеж. Наразі рятувальники вогонь вже приборкали. Відомо, що через атаку понівечена нежитлова споруда;
- тим часом у Пологівському районі пошкоджений склад фермерського господарства, а також зруйнований приватний будинок.
"Минулося без постраждалих", - додав глава ОВА.
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