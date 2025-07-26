Нічна атака "Шахедів" на Запорізьку область: зруйновано дім, були пожежі

Фото: пожежі в Запорізькому районі вже приборкали (Getty Images)

Росіяни в ніч на 26 липня запустили по Запорізькій області майже десяток дронів. Внаслідок обстрілу були пожежі та зруйновано будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Під час нічної атаки росіяни скерували на область 9 "Шахедів", - йдеться у повідомленні. Федоров уточнив, що: у Запорізькому районі сталося кілька пожеж. Наразі рятувальники вогонь вже приборкали. Відомо, що через атаку понівечена нежитлова споруда;

тим часом у Пологівському районі пошкоджений склад фермерського господарства, а також зруйнований приватний будинок. "Минулося без постраждалих", - додав глава ОВА.