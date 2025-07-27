РФ готовит более масштабные удары: в ISW озвучили неутешительный прогноз

Россия готовит более масштабные удары по Украине, о чем свидетельствует увеличение производства в РФ ракет и ударных беспилотников.
Об этом сообщает Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Аналитики проанализировали последние комбинированные атаки оккупантов на украинские города. Они напомнили, что РФ запустила в ночь на 26 июля ракеты и беспилотники по Украине.
По данным ISW, российская оборонная промышленность наращивает свои мощности по производству ракет и дронов.
"Рост производства ракет и дронов в России, вероятно, позволит россиянам продолжить наносить все более масштабные удары по Украине осенью 2025 года", - сказано в отчете.
По оценке аналитиков, Россия сможет наносить удары по Украине, используя до 2000 беспилотников за одну ночь к ноябрю 2025 года.
"Все более масштабные пакеты российских ударов подчеркивают критическую важность западной помощи в укреплении возможностей противовоздушной обороны Украины, особенно с помощью систем ПВО Patriot американского производства, которые могут эффективно противостоять угрозам российских баллистических ракет", - отметили аналитики.
В ночь на 26 июля Россия атаковала ударными дронами, ракетами и управляемыми авиабомбами Харьков, Днепр, Каменское и Павлоград.
В Днепре из-за обстрелов погиб мужчина. В областном центре и области силы ПВО сбили 7 ракет и 26 беспилотников. Повреждения получили многоэтажка и предприятие.
По Харькову оккупанты нанесли за три часа более 20 ударов. Среди пострадавших оказались спасатели.
А в результате атаки на Запорожскую область вспыхнули пожары. Российский удар разрушил дом.
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