РФ готовит более масштабные удары: в ISW озвучили неутешительный прогноз

Аналитики проанализировали последние комбинированные атаки оккупантов на украинские города. Они напомнили, что РФ запустила в ночь на 26 июля ракеты и беспилотники по Украине.

По данным ISW, российская оборонная промышленность наращивает свои мощности по производству ракет и дронов.

"Рост производства ракет и дронов в России, вероятно, позволит россиянам продолжить наносить все более масштабные удары по Украине осенью 2025 года", - сказано в отчете.

По оценке аналитиков, Россия сможет наносить удары по Украине, используя до 2000 беспилотников за одну ночь к ноябрю 2025 года.

"Все более масштабные пакеты российских ударов подчеркивают критическую важность западной помощи в укреплении возможностей противовоздушной обороны Украины, особенно с помощью систем ПВО Patriot американского производства, которые могут эффективно противостоять угрозам российских баллистических ракет", - отметили аналитики.