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РФ готовит более масштабные удары: в ISW озвучили неутешительный прогноз

Иллюстративное фото: РФ осенью может запускать по 2000 дронов за ночь (t.me/dsns_telegram)
Автор: Мария Рагуткина

Россия готовит более масштабные удары по Украине, о чем свидетельствует увеличение производства в РФ ракет и ударных беспилотников.

Об этом сообщает Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики проанализировали последние комбинированные атаки оккупантов на украинские города. Они напомнили, что РФ запустила в ночь на 26 июля ракеты и беспилотники по Украине.

По данным ISW, российская оборонная промышленность наращивает свои мощности по производству ракет и дронов.

"Рост производства ракет и дронов в России, вероятно, позволит россиянам продолжить наносить все более масштабные удары по Украине осенью 2025 года", - сказано в отчете.

По оценке аналитиков, Россия сможет наносить удары по Украине, используя до 2000 беспилотников за одну ночь к ноябрю 2025 года.

"Все более масштабные пакеты российских ударов подчеркивают критическую важность западной помощи в укреплении возможностей противовоздушной обороны Украины, особенно с помощью систем ПВО Patriot американского производства, которые могут эффективно противостоять угрозам российских баллистических ракет", - отметили аналитики.

Комбинированный удар по Украине 26 июля

В ночь на 26 июля Россия атаковала ударными дронами, ракетами и управляемыми авиабомбами Харьков, Днепр, Каменское и Павлоград.

В Днепре из-за обстрелов погиб мужчина. В областном центре и области силы ПВО сбили 7 ракет и 26 беспилотников. Повреждения получили многоэтажка и предприятие.

По Харькову оккупанты нанесли за три часа более 20 ударов. Среди пострадавших оказались спасатели.

А в результате атаки на Запорожскую область вспыхнули пожары. Российский удар разрушил дом.

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Война в Украине