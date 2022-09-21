Планували зірвати опалювальний сезон в Києві. СБУ затримала групу агентів Кремля

СБУ викрила у Києві агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону. СБУ спрацювали на випередження - своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали зрадників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram відомства.

"Зрадники розвідували розташування українських військових підрозділів, у тому числі Нацгвардії, теплових електростанцій і залізничних вузлів", - йдеться в повідомленні.

Зібрані відомості агенти переправляли окупантам через анонімні Telegram-канали. За кожен "звіт" загарбники перераховували своїм поплічникам грошову "винагороду" у розмірі 5 тис. у гривневому еквіваленті.

"Агентурну групу сформував кадровий співробітник управління ФСБ по ростовській області після початку повномасштабного вторгнення. До її складу входило четверо жителів Києва", - додають в СБУ.

До своєї розвідувально-підривної діяльності вони намагались залучити мешканку Черкащини.

Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру.