Планували зірвати опалювальний сезон в Києві. СБУ затримала групу агентів Кремля
СБУ викрила у Києві агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону. СБУ спрацювали на випередження - своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали зрадників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram відомства.
"Зрадники розвідували розташування українських військових підрозділів, у тому числі Нацгвардії, теплових електростанцій і залізничних вузлів", - йдеться в повідомленні.
Зібрані відомості агенти переправляли окупантам через анонімні Telegram-канали. За кожен "звіт" загарбники перераховували своїм поплічникам грошову "винагороду" у розмірі 5 тис. у гривневому еквіваленті.
"Агентурну групу сформував кадровий співробітник управління ФСБ по ростовській області після початку повномасштабного вторгнення. До її складу входило четверо жителів Києва", - додають в СБУ.
До своєї розвідувально-підривної діяльності вони намагались залучити мешканку Черкащини.
Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру.
Як повідомлялося, СБУ затримала російського агента, який коригував ракетні удари ворога для зриву опалювального сезону на півдні України. Житель Миколаєва мав отримати за цю "винагороду".
Нагадаємо, в ході спецоперації у Запоріжжі Служба безпеки України запобігла "витіку" за кордон секретних документів з виробництва новітніх військових технологій, а саме - авіаційних двигунів.
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