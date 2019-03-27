РФ готовит провокации на избирательных участках на востоке

Спецслужбы России готовят серии провокаций на выборах в Украине непосредственно на избирательных участках в восточных регионах Украины, граничащих с временно оккупированными Россией территориями Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

В сообщении отмечается, что среди вариантов рассматривается, в частности, провоцирование ситуации с отказом предоставления возможности голосовать по справкам переселенцев.

"Идет подготовка группы лиц-провокаторов среди граждан Украины, которые временно проживают на оккупированных Россией территориях нашей страны и входят в агентурный аппарат т. н. "МГБ ЛНР". Их задачей будет искусственное создание провокационных ситуаций на избирательных участках, освещаемых в средствах массовой информации и формировать впечатление о фальсификации, иллюзии непрозрачности выборов и их незаконности, в частности нарушений прав переселенцев", - предупреждают в разведке.

Кроме того, спецслужбы РФ активизировали работу по использованию паспортных данных лиц, умерших или пропавших без вести на оккупированных территориях Донбасса в течение 2014-2018 гг., при этом официально подтвердить или опровергнуть их проживание на этих территориях невозможно. В СВР отмечают, что за согласие проголосовать на выборах по поддельному паспорту т. н. спецслужбы "ДНР/ЛНР" предлагают жителям региона денежное вознаграждение и продуктовые наборы.

"Другим направлением является осуществление провокаций на линии соприкосновения, активизация работы агентуры на контролируемых Украиной территориях, особенно в Донецкой и Луганской областях. Проведением провокационных действий, которые в частности будут приводить к гибели военнослужащих ООС, российско-террористические войска планируют мероприятия по дестабилизации ситуации на линии соприкосновения в ОРДЛО", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, Служба внешней разведки заявляет, что спецслужбы РФ планируют масштабные кибератаки на сервер Центральной избирательной комиссии Украины в день выборов президента. В частности, сервер ЦИК планируют заразить "вирусом-закладкой".

Как писало РБК-Украина ранее, СБУ сообщила, что накануне выборов в Украине в соцсетях чрезвычайно активизировались спецслужбы Российской Федерации.