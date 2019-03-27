РФ готує провокації на виборчих дільницях на сході

Спецслужби Росії готують серії провокацій на виборах в Україні безпосередньо на виборчих дільницях у східних регіонах України, що межують із тимчасово окупованими Росією територіями Донецької та Луганської областей України. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

У повідомленні наголошується, що серед варіантів розглядається, зокрема, провокування ситуації з відмовою надання можливості голосувати за довідками переселенців.

"Триває підготовка групи осіб-провокаторів з-поміж громадян України, які тимчасово проживають на окупованих Росією територіях нашої країни та входять до агентурного апарату т. зв. "МДБ ЛНР". Їхнім завданням буде штучне створення провокативних ситуацій на виборчих дільницях, що висвітлюватимуться у засобах масової інформації і формуватимуть враження щодо фальсифікації, ілюзії непрозорості виборів та їх незаконності, зокрема порушень прав переселенців", - попереджують у розвідці.

Крім того, спецслужби РФ активізували роботу із використання паспортних даних осіб, які померли або пропали безвісти на окупованих територіях Донбасу протягом 2014–2018 рр., при цьому офіційно підтвердити чи спростувати їхнє проживання на цих територіях неможливо. У СЗР зазначають, що за згоду проголосувати на виборах за підробленим паспортом т. зв. спецслужби "ДНР/ЛНР" пропонують мешканцям регіону грошову винагороду та продуктові набори.

"Іншим напрямом є здійснення провокацій на лінії зіткнення, активізація роботи агентури на контрольованих Україною територіях, особливо в Донецькій і Луганській областях. Проведенням провокативних дій, що зокрема призводитимуть до загибелі військовослужбовців ООС, російсько-терористичні війська планують заходи з дестабілізації ситуації на лінії зіткнення в ОРДЛО", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки заявляє, що спецслужби РФ планують масштабні кібератаки на сервер Центральної виборчої комісії України в день виборів президента. Зокрема, сервер ЦВК планують заразити "вірусом-закладкою".

Як писало РБК-Україна раніше, СБУ повідомила, що напередодні виборів в Україні в соцмережах надзвичайно активізувалися спецслужби Російської Федерації.