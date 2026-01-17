ua en ru
Сб, 17 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У РФ горить хімзавод, важливий для військової машини Кремля: кадри

Субота 17 січня 2026 00:00
UA EN RU
У РФ горить хімзавод, важливий для військової машини Кремля: кадри Фото: на місці НП працюють пожежники (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У Підмосковному Воскресенську сталася пожежа на території одного з найбільших у Росії хімічних заводів, який є стратегічним у виробництві російського озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали в Telegram.

Йдеться про хімзавод "Воскресенські мінеральні добрива".

"За нашою інформацією, вогонь охопив цех сірчаної кислоти. У сусідніх районах відчувається сильний запах гару з характерним "хімічним" присмаком", - повідомляє паблік.

На кадрах, що відображають Воскресенськ із висоти, помітно, як над містом стоїть дим. Відомо, що росіяни скаржаться на "першіння в горлі!" і "різь в очах" через пожежу на хімзаводі.

"Слід зазначити, що цей завод - дуже важлива ланка в ланцюзі виробництва вибухівки та обслуговування авіації окупантів", - ідеться в повідомленні.

У РФ горить хімзавод, важливий для військової машини Кремля: кадри

Фото: Воскресенськ після пожежі на хімзаводі (Exilenova+)

Також відомо про ще одну пожежу в РФ, що трапилася ввечері 16 січня. За повідомленнями Telegram-пабліків, у Серпухові Московської області горить підстанція. Через це пів міста перебуває в блекауті.

Нещодавні інциденти в РФ

Нагадаємо, у російському Ростові днями сталася пожежа через атаку дронів. Горіли резервуари з нафтопродуктами на заводі, також було пошкоджено підприємство.

Також раніше, 12 січня, у місті Новочеркаськ Ростовської області було атаковано електростанцію, через що там виникла пожежа.

Ще під прицілом дронів у РФ опинився НПЗ у Краснодарському краї. Йдеться про завод, що розташований у Слов'янську на Кубані.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Пожежа Подмосковье Атака дронів
Новини
Росія готується до нових масованих ударів по Україні, - Зеленський
Росія готується до нових масованих ударів по Україні, - Зеленський
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу