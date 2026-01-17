ua en ru
В РФ горит химзавод, снабжающий военную машину Кремля: кадры

Суббота 17 января 2026 00:00
В РФ горит химзавод, снабжающий военную машину Кремля: кадры Фото: на месте ЧП работают пожарники (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Подмосковном Воскресенске произошел пожар на территории одного из крупнейших в России химических заводов, который является стратегическим в производстве российского вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы в Telegram.

Речь идет о химзаводе "Воскресенские минеральные удобрения".

"По нашей информации, огонь охватил цех серной кислоты. В соседних районах ощущается сильный запах гари с характерным "химическим" привкусом", - сообщает паблик.

На кадрах, отображающих Воскресенск с высоты, заметно, как над городом стоит дым. Известно, что россияне жалуются на "першение в горле!" и "резь в глазах" из-за пожара на химзаводе.

"Следует отметить, что этот завод - очень важное звено в цепи производства взрывчатки и обслуживания авиации оккупантов", - говорится в сообщении.

В РФ горит химзавод, снабжающий военную машину Кремля: кадры

Фото: Воскресенcк после пожара на химзаводе (Exilenova+)

Также известно о еще одном пожаре в РФ, случившемся вечером 16 января. По сообщениям Telegram-пабликов, в Серпухове Московской области горит подстанция. Из-за этого пол города находится в блэкауте.

Недавние инциденты в РФ

Напомним, в российском Ростове на днях произошел пожар из-за атаки дронов. Горели резервуары с нефтепродуктами на заводе, также было повреждено предприятие.

Также ранее, 12 января, в городе Новочеркасск Ростовской области была атакована электростанция, из-за чего там возник пожар.

Еще под прицелом дронов в РФ оказался НПЗ в Краснодарском крае. Речь идет о заводе, находящимся в Славянске на Кубани.

