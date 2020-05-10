У РФ горіла лікарня для заражених коронавірусом, є загиблий і потерпілі

Пожежа сталася в московській клінічній лікарні
У Росії в московській клінічній лікарні для заражених коронавірусом сталася пожежа, в якій загинула щонайменше одна людина. Про це передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Наголошується, що вогонь виник на першому поверсі 6-поверхової міської клінічної лікарні імені Спасокукоцького. З будівлі евакуювали 200 осіб, пацієнти перевезені в інші лікарні
Також вивозили з лікарні апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) та інше обладнання.
Деякі ЗМІ повідомляють, що загиблий як раз був підключений до апарату ШВЛ, і несправність пристрою могла стати причиною загоряння.
За фактом пожежі в лікарні прокуратура почне розслідування.
Нагадаємо, за офіційними даними в Росії близько 177 тис. заражених коронавірусом. Коронавірус виявили у міністра культури РФ Ольги Любимової.
Також вірус підтвердили у глави російського уряду Михайла Мішустіна. Він був першим топ-чиновником РФ, у кого виявили інфекцію.