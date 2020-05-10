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У РФ горіла лікарня для заражених коронавірусом, є загиблий і потерпілі

Новини » Надзвичайні події     10.05.2020 - 03:31
У РФ горіла лікарня для заражених коронавірусом, є загиблий і потерпілі
Фото: пожежа в Москві (Graf_CbIP/Twitter)

Пожежа сталася в московській клінічній лікарні

У Росії в московській клінічній лікарні для заражених коронавірусом сталася пожежа, в якій загинула щонайменше одна людина. Про це передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Наголошується, що вогонь виник на першому поверсі 6-поверхової міської клінічної лікарні імені Спасокукоцького. З будівлі евакуювали 200 осіб, пацієнти перевезені в інші лікарні

Також вивозили з лікарні апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) та інше обладнання.

Деякі ЗМІ повідомляють, що загиблий як раз був підключений до апарату ШВЛ, і несправність пристрою могла стати причиною загоряння.

За фактом пожежі в лікарні прокуратура почне розслідування.

Нагадаємо, за офіційними даними в Росії близько 177 тис. заражених коронавірусом. Коронавірус виявили у міністра культури РФ Ольги Любимової.

Також вірус підтвердили у глави російського уряду Михайла Мішустіна. Він був першим топ-чиновником РФ, у кого виявили інфекцію.

Теги Новини України МосквапожежаКоронавірус
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