РФ з гелікоптера обстріляла село у Харківській області: пошкоджено електромережі

У понеділок, 7 листопада, російські військові атакували населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів з боку РФ було пошкоджено електромережі та дороги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.
"Окупанти близько 13 години обстріляли прикордонне село Івашки з гелікоптера. Пошкоджено електромережі та дорогу", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі додали, що окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти Куп‘янського району. У смт Дворічна снаряд влучив у приватний будинок, відбулась пожежа. Також російські військовослужбовці обстрілювали місто Куп‘янськ: пошкоджено складські приміщення фермерського господарства та приватні підприємства.
Раніше окупанти гатили по житловому сектору прикордонного з РФ міста Вовчанськ. Внаслідок обстрілів окупантів було пошкоджено приватні будинки. За всіма фактами обстрілів розпочались розслідування.
Нагадаємо, що окупанти обстріляли автомобіль мирного жителя у Харківській області.
Також до цього росіяни обстріляли Куп’янський район з РСЗВ. Внаслідок атаки було поранено дитину.
До цього повідомлялось, що російські війська завдали удару по Вовчанську Харківської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали п'ятеро людей.
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