РФ с вертолета обстреляла село в Харьковской области: повреждены электросети

В понедельник, 7 ноября, российские военные атаковали населенные пункты Харьковской области. В результате обстрелов со стороны РФ были повреждены электросети и дороги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.
"Оккупанты около 13 часов обстреляли пограничное село Ивашки с вертолета. Повреждены электросети и дорога", - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что оккупанты не прекращают обстреливать населенные пункты Купянского района. В пгт Двуречная снаряд попал в частный дом, произошел пожар. Также российские военнослужащие обстреливали город Купянск: повреждены складские помещения фермерского хозяйства и частные предприятия.
Ранее оккупанты били по жилому сектору приграничного с РФ города Волчанск. В результате обстрелов оккупантов были повреждены частные дома. По всем фактам обстрелов начались расследования.
Напомним, что оккупанты обстреляли автомобиль мирного жителя в Харьковской области.
Также до этого россияне обстреляли Купянский район из РСЗО. В результате атаки был ранен ребенок.
До этого сообщалось, что российские войска нанесли удар по Волчанску Харьковской области. В результате обстрела ранения получили пять человек.
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