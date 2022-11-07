РФ с вертолета обстреляла село в Харьковской области: повреждены электросети

В понедельник, 7 ноября, российские военные атаковали населенные пункты Харьковской области. В результате обстрелов со стороны РФ были повреждены электросети и дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"Оккупанты около 13 часов обстреляли пограничное село Ивашки с вертолета. Повреждены электросети и дорога", - говорится в сообщении. В прокуратуре добавили, что оккупанты не прекращают обстреливать населенные пункты Купянского района. В пгт Двуречная снаряд попал в частный дом, произошел пожар. Также российские военнослужащие обстреливали город Купянск: повреждены складские помещения фермерского хозяйства и частные предприятия. Ранее оккупанты били по жилому сектору приграничного с РФ города Волчанск. В результате обстрелов оккупантов были повреждены частные дома. По всем фактам обстрелов начались расследования.