РФ формує нову армію на Північному флоті: експерти ISW назвали її головне завдання
Росія формує нову загальновійськову армію у складі Північного флоту, ймовірно, для того, щоб показати свою боєздатність проти НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Джерела в Міноборони РФ стверджували, що існуючий 14-й армійський корпус Північного флоту буде перетворено на нову загальновійськову армію з підлеглими їй мотострілецькими бригадами, дивізіями та полками.
Російські армійські корпуси до вторгнення в Україну існували лише у складі флотів і переважно виконували ті ж функції, що й загальновійськові армії. На думку експертів ISW, повідомлення про рішення сформувати нову загальновійськову армію, найімовірніше, є своєрідною демонстрацією сил перед самітом НАТО 11-12 липня.
Таким чином, влада РФ хоче продемонструвати військову відповідь на вступ до альянсу Фінляндії. Створення армії саме собою не підвищить боєздатність Росії, і незрозуміло, де російське військове керівництво міг би знайти особовий склад і техніку, які знадобляться створення матеріальної різниці.
Ключові висновки ISW:
- Українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту і 4 липня просунулися вперед.
- Повідомлення про реорганізацію російських органів внутрішньої безпеки передбачає, що Кремль ще не дійшов висновку, що він ефективно нейтралізував погрози майбутніх збройних заколотів.
- Міністерство оборони РФ заявило, що 4 липня українські війська завдали удару по Московській області та Новій Москві.
- Окупанти завдавали обмежених наземних ударів по лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна та південніше Кремінної.
- Російські джерела стверджували, що українські сили провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна.
- Російські та українські війська посилили наземні атаки у районі Бахмута.
- Російські війська також продовжували наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
- Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували контрнаступні операції у районі Оріхова Запорізької області.
- Російська влада продовжує депортувати українських дітей до Росії під приводом надання педіатричної допомоги.
Нагадаємо, що минулої доби українські військові ліквідували близько 770 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 231 тисячу військових. Крім того, ЗСУ знищили 32 артсистеми та 29 БПЛА.
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