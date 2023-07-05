РФ формирует новую армию на Северном флоте: эксперты ISW назвали ее главную задачу
Россия формирует новую общевойсковую армию в составе Северного флота, вероятно, для того, чтобы показать свою боеготовность против НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Источники в Минобороны РФ утверждали, что существующий 14-й армейский корпус Северного флота будет преобразован в новую общевойсковую армию с подчиненными ей мотострелковыми бригадами, дивизиями и полками.
Российские армейские корпуса до вторжения в Украину существовали только в составе флотов и в основном выполняли те же функции, что и общевойсковые армии. По мнению экспертов ISW, сообщение о решении сформировать новую общевойсковую армию, скорее всего, является своеобразной демонстрацией сил перед саммитом НАТО 11-12 июля.
Таким образом, власти РФ хотят продемонстрировать военный ответ на вступление в альянс Финляндии. Создание армии само по себе не повысит боеспособность России, и неясно, где российское военное руководство могло бы найти личный состав и технику, которые потребуются для создания материальной разницы.
Ключевые выводы ISW:
- Украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на четырех участках фронта и 4 июля продвинулись вперед.
- Сообщение о реорганизации российских органов внутренней безопасности предполагает, что Кремль еще не пришел к выводу, что он эффективно нейтрализовал угрозы будущих вооруженных мятежей.
- Министерство обороны РФ заявило, что 4 июля украинские войска нанесли удар по Московской области и Новой Москве.
- Оккупанты наносили ограниченные наземные удары по линии Купянск – Сватово – Кременная и южнее Кременной.
- Российские источники утверждали, что украинские силы провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная.
- Российские и украинские войска усилили наземные атаки в районе Бахмута.
- Российские войска также продолжали наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк.
- Российские источники утверждали, что украинские силы продолжали контрнаступательные операции в районе Орехова Запорожской области.
- Российские власти продолжают депортировать украинских детей в Россию под предлогом оказания педиатрической помощи.
Напомним, что за прошлые сутки украинские военные ликвидировали около 770 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 231 тысячу военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 32 артсистемы и 29 БПЛА.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.