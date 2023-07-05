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РФ формирует новую армию на Северном флоте: эксперты ISW назвали ее главную задачу

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Москва, Среда 05 июля 2023 05:47
РФ формирует новую армию на Северном флоте: эксперты ISW назвали ее главную задачу Фото: Россия формирует новую армию на Северном флоте (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия формирует новую общевойсковую армию в составе Северного флота, вероятно, для того, чтобы показать свою боеготовность против НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Источники в Минобороны РФ утверждали, что существующий 14-й армейский корпус Северного флота будет преобразован в новую общевойсковую армию с подчиненными ей мотострелковыми бригадами, дивизиями и полками.

Российские армейские корпуса до вторжения в Украину существовали только в составе флотов и в основном выполняли те же функции, что и общевойсковые армии. По мнению экспертов ISW, сообщение о решении сформировать новую общевойсковую армию, скорее всего, является своеобразной демонстрацией сил перед саммитом НАТО 11-12 июля.

Таким образом, власти РФ хотят продемонстрировать военный ответ на вступление в альянс Финляндии. Создание армии само по себе не повысит боеспособность России, и неясно, где российское военное руководство могло бы найти личный состав и технику, которые потребуются для создания материальной разницы.

Ключевые выводы ISW:

  • Украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на четырех участках фронта и 4 июля продвинулись вперед.
  • Сообщение о реорганизации российских органов внутренней безопасности предполагает, что Кремль еще не пришел к выводу, что он эффективно нейтрализовал угрозы будущих вооруженных мятежей.
  • Министерство обороны РФ заявило, что 4 июля украинские войска нанесли удар по Московской области и Новой Москве.
  • Оккупанты наносили ограниченные наземные удары по линии Купянск – Сватово – Кременная и южнее Кременной.
  • Российские источники утверждали, что украинские силы провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная.
  • Российские и украинские войска усилили наземные атаки в районе Бахмута.
  • Российские войска также продолжали наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк.
  • Российские источники утверждали, что украинские силы продолжали контрнаступательные операции в районе Орехова Запорожской области.
  • Российские власти продолжают депортировать украинских детей в Россию под предлогом оказания педиатрической помощи.

Напомним, что за прошлые сутки украинские военные ликвидировали около 770 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 231 тысячу военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 32 артсистемы и 29 БПЛА.

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