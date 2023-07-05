РФ формирует новую армию на Северном флоте: эксперты ISW назвали ее главную задачу

Россия формирует новую общевойсковую армию в составе Северного флота, вероятно, для того, чтобы показать свою боеготовность против НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Источники в Минобороны РФ утверждали, что существующий 14-й армейский корпус Северного флота будет преобразован в новую общевойсковую армию с подчиненными ей мотострелковыми бригадами, дивизиями и полками.

Российские армейские корпуса до вторжения в Украину существовали только в составе флотов и в основном выполняли те же функции, что и общевойсковые армии. По мнению экспертов ISW, сообщение о решении сформировать новую общевойсковую армию, скорее всего, является своеобразной демонстрацией сил перед саммитом НАТО 11-12 июля.

Таким образом, власти РФ хотят продемонстрировать военный ответ на вступление в альянс Финляндии. Создание армии само по себе не повысит боеспособность России, и неясно, где российское военное руководство могло бы найти личный состав и технику, которые потребуются для создания материальной разницы.

Ключевые выводы ISW: