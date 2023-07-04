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ЗСУ знищили понад 700 окупантів та 29 дронів за добу. Втрати РФ у війні від Генштабу

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Україна, Вівторок 04 липня 2023 08:18
ЗСУ знищили понад 700 окупантів та 29 дронів за добу. Втрати РФ у війні від Генштабу Фото: Генштаб оновив дані щодо втрат Росії в Україні на 4 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок вівторка, 4 липня, українські військові ліквідували за добу 770 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 231 030 військових. Крім того, ЗСУ знищили 32 артсистеми та 29 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 231030 (+770) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4059 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 7908 (+9) од,
  • артилерійських систем - 4252 (+32) од,
  • РСЗВ - 647 (+6) од,
  • засоби ППО - 394 (+3) од,
  • літаків - 315 од,
  • гелікоптерів - 309 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3602 (+29),
  • крилаті ракети - 1264,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6843 (+9) од,
  • спеціальна техніка - 590 од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах, ведуться важкі бої. Протягом доби сталося понад 40 бойових зіткнень. При цьому, за даними звіту ISW, ЗСУ проводять контрнаступальні операції, як мінімум, на чотирьох ділянках фронту. Зокрема, на півдні українським воїнам вдалося звільнити 154,4 квадратного кілометра територій.

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