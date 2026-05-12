Каспаров про можливість повалення Путіна: погана війна призводить до змін

Про це у коментарі РБК-Україна розповів один з лідерів російської опозиції Гаррі Каспаров.

"Є відчуття щось відбувається. Це російська традиція, що погана війна завжди призводить до змін. І ми зараз бачимо ситуацію, коли дуже багато людей як в еліті, так і простих людей починають розуміти, що Путін війну виграти не може. А коли диктатор розв'язує війну, яку не може виграти, у нього, за історичними законами, починаються великі проблеми", - розповів він.

На думку Каспарова, є серйозне відчуття, що почався процес, який дуже ймовірно найближчим часом, якщо не буде перелому, може призвести до катастрофічних наслідків.

"Очевидно, щось відбувається. Тому різні свідчення: економічні, військові проблеми, але мені здається, що головна проблема – психологічна, вона дуже важлива. Вона полягає в тому, що російська традиція не прощає цареві чи диктаторові програну війну", - сказав опозиціонер.

За його словами, думка про те, що війна закінчується погано, зараз починає входити до тями людей.

"З масами ми не розуміємо, але з елітами це очевидно. Ось те, що пише Ремесло, щодня, про неминучість кінця Путіна - і нічого не відбувається… Це означає, що ця думка, про те, що Путіна треба міняти, вона дуже важлива", - пояснив Каспаров.

"В еліті назріває думка, що щоб урятувати режим, треба прибрати Путіна. Ось Ремесло - це віддзеркалення тієї імперської традиції, що щоб урятувати імперію, треба прибрати Путіна", - додав політик.

Він наголосив, що 2026 рік може стати визначальним для формування нового світового порядку. І саме завдяки Україні, яка змогла не лише вистояти, а й переламати хід війни, ці зміни стають неминучими.