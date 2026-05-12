Каспаров про можливість повалення Путіна: погана війна призводить до змін

11:03 12.05.2026 Вт
3 хв
2026 рік може змінити все
aimg Ірина Глухова aimg Мілан Лєліч
Фото: російський диктатор Володимир Путін на параді (Getty Images)
У РФ назріває думка про заміну російського диктатора Володимира Путіна через провал війни в Україні.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів один з лідерів російської опозиції Гаррі Каспаров.

Читайте також: На порозі бунту? Чому російські еліти і суспільство перестали вірити Путіну

"Є відчуття щось відбувається. Це російська традиція, що погана війна завжди призводить до змін. І ми зараз бачимо ситуацію, коли дуже багато людей як в еліті, так і простих людей починають розуміти, що Путін війну виграти не може. А коли диктатор розв'язує війну, яку не може виграти, у нього, за історичними законами, починаються великі проблеми", - розповів він.

На думку Каспарова, є серйозне відчуття, що почався процес, який дуже ймовірно найближчим часом, якщо не буде перелому, може призвести до катастрофічних наслідків.

"Очевидно, щось відбувається. Тому різні свідчення: економічні, військові проблеми, але мені здається, що головна проблема – психологічна, вона дуже важлива. Вона полягає в тому, що російська традиція не прощає цареві чи диктаторові програну війну", - сказав опозиціонер.

За його словами, думка про те, що війна закінчується погано, зараз починає входити до тями людей.

"З масами ми не розуміємо, але з елітами це очевидно. Ось те, що пише Ремесло, щодня, про неминучість кінця Путіна - і нічого не відбувається… Це означає, що ця думка, про те, що Путіна треба міняти, вона дуже важлива", - пояснив Каспаров.

"В еліті назріває думка, що щоб урятувати режим, треба прибрати Путіна. Ось Ремесло - це віддзеркалення тієї імперської традиції, що щоб урятувати імперію, треба прибрати Путіна", - додав політик.

Він наголосив, що 2026 рік може стати визначальним для формування нового світового порядку. І саме завдяки Україні, яка змогла не лише вистояти, а й переламати хід війни, ці зміни стають неминучими.

Ситуація у РФ

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ писали, що Путін нібито переконаний у перемозі на фронті й готовий ще до двох років воювати за повний контроль над Донецькою областю.

Тим часом ситуація в економіці Росії виглядає значно складніше: через удари українських дронів доходи від нафти і газу в першому кварталі 2026 року впали майже вдвічі порівняно з минулим роком.

Плюс до цього санкції змушують Москву продавати золоті резерви - це мінімальний рівень із березня 2022 року - і переводити їх у юані.

Крім того, всередині Росії зростає критика навіть з боку провладних блогерів і так званих Z-активістів, а заяви про “перемоги” армії дедалі частіше сприймаються як привід для насмішок.

За оцінками розвідки, поки в Кремлі намагаються показати картинку успіху, реальні фінансові втрати залишаються значними, хоча публічно це подається як “перемога”.

Більше по темі:
Володимир Путін Російська Федерація Кремль Війна в Україні
Горіли дитсадок та залізниця, є поранені: усе про наслідки атаки РФ після "перемир'я"
На порозі бунту? Чому російські еліти і суспільство перестали вірити Путіну
Мілан Лєліч, керівник рубрик Політика та Світ