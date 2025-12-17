РФ дважды атаковала Одесскую область ударными дронами: повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую ОГА.

По данным ОВА, враг совершил две волны атак, в результате которых зафиксировано повреждение объекта транспортной инфраструктуры. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Сейчас все уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий ударов. Правоохранители документируют очередное военное преступление РФ против гражданского населения Одесской области.

Атаки РФ на Одессу и область

Напомним, в ночь на субботу, 13 декабря, российская армия нанесла массированный удар по Одессе и Одесской области, что повлекло перебои с электро- и водоснабжением в регионе.

Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко, электроснабжение уже восстановили для около 180 тысяч потребителей, а работы по подключению всех районов города продолжаются круглосуточно. В то же время в ДТЭК отметили, что из-за масштабных ударов по энергетической инфраструктуре Одессы и области без света остаются около 288 тысяч домохозяйств.

По словам главы правительства, теплоснабжение сейчас обеспечено во всех районах Одессы, хотя отдельные котельные вводят в работу поэтапно.

Централизованное водоснабжение уже полностью восстановили. Для жителей при необходимости организован подвоз питьевой и технической воды, а также продолжают работать пункты несокрушимости и полевые кухни.

О работе магазинов, общественного транспорта и банков в Одессе после ударов по энергетической инфраструктуре - читайте в материале РБК-Украина.