Як змінилась тактика ударів РФ по енергетиці України? Пояснення ГУР

Понеділок 20 жовтня 2025 15:00
Як змінилась тактика ударів РФ по енергетиці України? Пояснення ГУР Фото: у ГУР розповіли, як змінилась тактика ударів РФ по енергетиці України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Ростислав Шаправський

Російські війська суттєво змінили тактику ударів по українській енергетиці. Ворог, в першу чергу, намагається створити так звану буферну зону у прикордонні.

Про це заявив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький під час форуму РБК-Україна "Енергія, що тримає Україну".

"Ми очікували, що росіяни почнуть завдавати ударів по нашій енергетиці, по ТЕС, з початком заморозків, якраз напередодні зимового сезону. Але в цьому році є особливість. Росіяни почали з наших прикордонних районів: Сумська, Харківська, Чернігівська області", - заявив Скібіцький.

Створення "буферної зони"

За його словами, сьогодні чітко можна сказати, що коли російський диктатор Володимир Путін говорив про буферну зону, то саме зі створення буферної і санітарної зони й почались удари по території України.

"Що значить санітарна зона? Це значити всю інфраструктуру: це тепло, це електроенергія, це інфраструктура для того, щоб населення залишило цю територію. І це якраз ми й бачимо у Сумській та Чернігівській областях", - підкреслив заступник начальника ГУР МО України.

Що змінилось порівняно з попередніми роками?

Вони (росіяни – ред.) відійшли від масованих ударів одночасно по всій території України, як це було в жовтні 2022 року. Вони зробили висновки з попередніх років. Сьогодні вони намагаються не просто порушити систему, а повністю знищити об'єкти інфраструктури у окремих регіонах, досягти ефекту на 100%. Щоб цей об'єкт неможливо було б відновити", - додав він.

Також, за його словами, з'явилась велика кількість підстанцій, по яких росіяни у 2022-2024 роках не завдавали ударів. Це підстанції на 110 кВ. Ми бачимо, як вони постійно відслідковують, у якому вони стані. Також роблять аналіз наслідків ударів, роблять дорозвідку, щоб знищити остаточно.

Цілодобове використання "Шахедів"

"На сьогодні кількість озброєння, яке виготовляє РФ, і я говорю не лише про крилаті ракети, а зокрема про дрони типу "Шахед", дозволяє росіянам наносити постійні масовані удари, і це робиться цілодобово", - додав Скібіцький.

Він також зазначив, що якщо раніше удари дронів були лише вночі, то сьогодні ідуть прильоти по підстанціях, по інших об'єктах інфраструктури, починаючи з ранку.

"Ми теж навчаємось, застосовуємо нові тактики, і ми розуміємо всі заходи, які здійснює РФ, у тому числі на які критичні об'єкти вона націлена. Це допомагає, у тому числі, спланувати усі необхідні заходи по захисту інфраструктури, зосередження засобів ППО, щоб не допустити повного знищення критичної інфраструктури", - підкреслив спікер.

Удари РФ по енергетиці

Російські війська за останні кілька тижнів нанесли серію масованих ударів по енергетиці з використанням ударних безпілотників, а також крилатих ракет. Окрім того, постійно продовжуються точкові удари по критичній інфраструктурі.

Щоб оперативніше ліквідовувати наслідки обстрілів, уряд створив Координаційний штаб захисту енергетики, а також ухвалив низку рішень, які мають прискорити захист критичних об'єктів.

