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РФ за два роки втратила в Україні сили, які були на початку вторгнення, - розвідка Британії

Фото: РФ за два роки втратила в Україні сили, які були на початку вторгнення (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія за два роки війни проти України втратила таку кількість особового складу та військової техніки, яка була на початку вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter (X).

Розвідка зазначає, що Росія розгорнула приблизно 130 батальйонних тактичних груп для вторгнення в Україну. Це близько 1300 танків, понад 5000 бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР), а також щонайменше 100 000 особового складу.

"За два роки конфлікту російські втрати збігаються, а в багатьох випадках і перевершують ті, що складали її початкову силу. Підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків і 5000 БМП і БТР. Кількість убитих і поранених у Росії, ймовірно, становить близько 350 тисяч", - йдеться у зведенні.

За даними розвідка, РФ компенсувала втрати шляхом мобілізації та збільшення виробництва.

"Зараз російські війська в Україні більші, ніж на початку війни. Тепер вона здатна підтримувати атаки вздовж лінії фронту та проводити стратегію виснаження українських сил", - зазначають розвідники.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, влітку українські військові провели контрнаступ на сході та півдні Україні. Вдалося деокупувати понад десяток населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.

Натомість зараз російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, загарбники захопили Авдіївку після місяців важких боїв.

Президент Володимир Зеленський заявив, для Росії захоплення Авдіївки - найбільше досягнення за 9 місяців війни. Глава держави також зазначив, що Україна не стоятиме на місці, а готуватиме новий наступ у майбутньому.

За даними Генштабу, ЗСУ з лютого 2022 року ліквідували вже 409 тисяч росіян та знищили десятки тисяч одиниць ворожої техніки.

Яким буде третій рік війни для України та до чого готуватись - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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