РФ за два года потеряла в Украине силы, которые были в начале вторжения, - разведка Британии

Разведка отмечает, что Россия развернула около 130 батальонных тактических групп для вторжения в Украину. Это около 1300 танков, более 5000 боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР), а также не менее 100 000 личного состава.

"За два года конфликта российские потери совпадают, а во многих случаях и превосходят те, что составляли ее первоначальную силу. Подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5000 БМП и БТР. Число убитых и раненых в России, вероятно, составляет около 350 тысяч ", - говорится в сводке.

По данным разведки, РФ компенсировала потери путем мобилизации и увеличения производства.

"Сейчас российские войска в Украине больше, чем в начале войны. Теперь она способна поддерживать атаки вдоль линии фронта и проводить стратегию истощения украинских сил", - отмечают разведчики.

Ситуация на фронте

Напомним, летом украинские военные провели контрнаступление на востоке и юге Украины. Удалось деоккупировать более десятка населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Сейчас российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, захватчики захватили Авдеевку после месяцев тяжелых боев.

Президент Владимир Зеленский заявил, что для России захват Авдеевки - наибольшее достижение за 9 месяцев войны. Глава государства также отметил, что Украина не будет стоять на месте, а будет готовить новое наступление в будущем.

По данным Генштаба, ВСУ с февраля 2022 ликвидировали уже 409 тысяч россиян и уничтожили десятки тысяч единиц вражеской техники.

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