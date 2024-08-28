РФ другий день масштабно обстрілювала Україну, а Зеленський дав прес-конференцію: новини за 27 серпня

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти просунулись майже на всіх напрямках в Донецькій області, вважають аналітики ISW.

На територію Білорусі з боку України залетіло щонайменше 6 дронів-камікадзе типу "Шахед". Білоруська військово-повітряна авіація була в повітрі всю ніч.

Втеча нардепа Дмитрука з України: ДПСУ проводить перевірку на кордоні

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, Державна прикордонна служба проводить перевірку на кордоні, щоб з'ясувати всі обставини втечі народного депутата Артема Дмитрука з України.

"Вже працює група безпосередньо на кордоні для того, щоб з'ясувати всі обставини, у який спосіб міг відбутися незаконний перетин кордону. У тому числі ми звісно співпрацюємо зі слідством, яке надалі зможе надати більш повну інформацію за результатами перевірки", - сказав Демченко.

Гранична стеля - до 140 ракет. Експерт пояснив тактику подвійного удару РФ та назвав ризики

Останні дві доби поспіль РФ завдає комбінованих ударів по Україні, застосовуючи різні типи ракет і "Шахеди". На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, таким чином ворог намагається максимально дезорганізувати та дезорієнтувати українську ППО та завдати максимальної шкоди об'єктам, які його цікавлять. Він нагадав, що перед цим остання масована атака сталася 8 липня. А значить росіянам вистачило півтора місяця для накопичення ракет.

"Тож можна сказати, що з паузами від півтора до двох місяців, їхня гранична стеля всього, що вони можуть застосувати - це 120-140 ракет", - сказав експерт.

З 1 жовтня НБУ вводить тимчасовий ліміт у 150 000 гривень на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту"

Ліміт стосуватиметься тільки вихідних переказів з усіх рахунків клієнта в одному банку на рахунки інших фізичних осіб. Ліміт не поширюється на рахунки волонтерів, які відповідають певним критеріям, та осіб, чиї щомісячні доходи з підтверджених джерел перевищують встановлене обмеження. Також ліміт не діятиме на перекази між власними рахунками клієнта в одному банку та на перекази юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються.

Що зараз відбувається на Покровському напрямку: відповідь Сирського

Головком Олександр Сирський назвав ситуацію складною, адже в середньому щодоби на Покровському напрямку відбувається понад 50 боєзіткнень. За його словами, ворог намагається заволодіти ділянкою автодороги Костянтинівка-Покровськ, намагається порушити логістичне сполучення сил оборони.

"Ворог просувається дуже дорогою ціною, Сили оборони роблять все можливе, щоб зупинити просування. Щодня на цьому напрямки наші воїни знешкоджують до 300 загарбників. Ситуація знаходиться під нашим контролем, командування робить все можливе для стабілізації обстановки", - заявив він.

Курська операція є одним із пунктів плану перемоги України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував матеріал іноземних ЗМІ про те, що Україна та Росія нібито мали намір провести таємні переговори в Катарі і домовитися про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, але через операцію ЗСУ в Курській області це, мовляв, було зірвано. Він заявив, що Курська операція і зустріч в Катарі - це не пов'язані між собою речі.

"Курська операція не пов'язана з жодним з пунктів формули миру. Чи пов'язана Курська операція із другим самітом миру? Так. Бо Курська операція є одним із пунктів плану перемоги України", - сказав Зеленський.

Зеленський про законопроект щодо регулювання Telegram: ставлюся до такого дуже обережно

"Я не можу вам коментувати цей законопроєкт, тому що не знаю деталей. Давайте почитаємо і зрозуміємо. В цілому я дуже обережно ставлюся до регулювання таких процесів, скажу вам відверто. Бо ж, бачте, ГУР попросив це, потім інша розвідка щось ще, потім Служба безпеки - третє. Так, я думаю, правоохоронні органи потім підтягнуться, і можна все зарегулювати", - пояснив президент Володимир Зеленський.

Польща відповіла на заклик Зеленського про передачу МіГів: постачання можливе за однієї умови

"Лише після отримання нових літаків можна буде утилізувати старі літаки, такі як МіГ-29, які наразі все ще використовуються, у тому числі для завдань щодо захисту повітряного простору Польщі. Потім ми прийматимемо рішення", - розповів міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Росія випустила по Україні 91 повітряну ціль: як відпрацювала ППО

У ніч на 27 серпня війська Повітряних Сил України виявили та супроводили 91 ворожий засіб повітряного нападу. Окупанти завдали удару по Україні, використовуючи різні типи ракет та ударні безпілотники. Зокрема,