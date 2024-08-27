Росія випустила по Україні 91 повітряну ціль: як відпрацювала ППО

У ніч на 27 серпня війська Повітряних Сил України виявили та супроводили 91 ворожий засіб повітряного нападу.

Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Окупанти завдали удару по Україні, використовуючи різні типи ракет та ударні безпілотники. Зокрема, три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (з літаків МіГ-31К, які діяли з повітряного простору Ліпецької області, РФ);

одна балістична ракета "Іскандер-М" (з Криму);

одна крилата ракета "Іскандер-К" (із Воронезької області, РФ);

пʼять крилатих ракет Х-101 (з бомбардувальників Ту-95МС, що діяли з повітряного простору Волгоградської області, РФ);

81 ударний дрон типу Shahed (з Єйська та Курської області, РФ). Станом на 9:00, в результаті бойової роботи української протиповітряної оборони, було збито: пʼять крилатих ракет Х-101;

60 ударних безпілотників Shahed-131/136. Десять ворожих безпілотників втрачено з радарів, імовірно, вони впали на території України, один перетнув кордон із Білоруссю, а ще близько десяти перебувають у повітряному просторі України. Бойова робота триває. Для відбиття нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Активні бойові дії велись у більшості регіонів країни, включаючи Київську, Хмельницьку, Рівненську, Вінницьку, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Харківську, Дніпропетровську, Полтавську, Житомирську, Сумську, Чернігівську та Кіровоградську області.