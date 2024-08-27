Росія випустила по Україні 91 повітряну ціль: як відпрацювала ППО
У ніч на 27 серпня війська Повітряних Сил України виявили та супроводили 91 ворожий засіб повітряного нападу.
Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
Окупанти завдали удару по Україні, використовуючи різні типи ракет та ударні безпілотники. Зокрема,
- три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (з літаків МіГ-31К, які діяли з повітряного простору Ліпецької області, РФ);
- одна балістична ракета "Іскандер-М" (з Криму);
- одна крилата ракета "Іскандер-К" (із Воронезької області, РФ);
- пʼять крилатих ракет Х-101 (з бомбардувальників Ту-95МС, що діяли з повітряного простору Волгоградської області, РФ);
- 81 ударний дрон типу Shahed (з Єйська та Курської області, РФ).
Станом на 9:00, в результаті бойової роботи української протиповітряної оборони, було збито:
- пʼять крилатих ракет Х-101;
- 60 ударних безпілотників Shahed-131/136.
Десять ворожих безпілотників втрачено з радарів, імовірно, вони впали на території України, один перетнув кордон із Білоруссю, а ще близько десяти перебувають у повітряному просторі України. Бойова робота триває.
Для відбиття нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Активні бойові дії велись у більшості регіонів країни, включаючи Київську, Хмельницьку, Рівненську, Вінницьку, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Харківську, Дніпропетровську, Полтавську, Житомирську, Сумську, Чернігівську та Кіровоградську області.
Нічна атака на Україну 27 серпня
Російські загарбники другий день поспіль здійснюють масовані атаки на Україну, використовуючи дрони та ракети різних типів.
26 серпня ворог запустив по Україні 127 ракет і 109 безпілотників, але протиповітряна оборона України змогла збити загалом 201 повітряну ціль. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна готує відповідь на ці масовані обстріли.
Сьогодні вночі, 27 серпня, ворог знову здійснив масовану атаку. Вибухи пролунали в кількох областях України, включно з Києвом. У КМВА повідомили, що усі повітряні цілі, які летіли на столицю - були знищені.
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