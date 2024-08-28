РФ второй день масштабно обстреливала Украину, а Зеленский дал пресс-конференцию: новости за 27 августа

РФ второй день подряд массированно атаковала Украину. А президент Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию.
Более подробно о том, что произошло во вторник, 27 августа, – в материале РБК-Украина .
По словам спикера ГНСУ Андрея Демченко, Государственная пограничная служба проводит проверку на границе, чтобы выяснить все обстоятельства бегства народного депутата Артема Дмитрука из Украины.
"Уже работает группа непосредственно на границе для того, чтобы выяснить все обстоятельства, как могло произойти незаконное пересечение границы. В том числе мы конечно сотрудничаем со следствием, которое в дальнейшем сможет предоставить более полную информацию по результатам проверки", - сказал Демченко. .
Последние двое суток подряд РФ наносит комбинированные удары по Украине, применяя различные типы ракет и "Шахеды". По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, таким образом враг пытается максимально дезорганизовать и дезориентировать украинскую ПВО и нанести максимальный ущерб интересующим его объектам. Он напомнил, что перед этим последняя массированная атака произошла 8 июля. А значит, россиянам хватило полтора месяца для накопления ракет.
"Поэтому можно сказать, что с паузами от полутора до двух месяцев, их предельный потолок всего, что они могут применить - это 120-140 ракет", - сказал эксперт.
Лимит касается только исходных переводов со всех счетов клиента в одном банке на счета других физических лиц. Лимит не распространяется на счета волонтеров, отвечающих определенным критериям, и лиц, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают установленное ограничение. Также лимит не будет действовать на переводы между собственными счетами клиента в одном банке и переводы юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются.
Главком Александр Сырский назвал ситуацию сложной, ведь в среднем ежесуточно на Покровском направлении происходит более 50 боеприкосновений. По его словам, враг пытается завладеть участком автодороги Константиновка-Покровск, пытается нарушить логистическое сообщение сил обороны.
"Враг продвигается по очень дорогой цене, Силы обороны делают все возможное, чтобы остановить продвижение. Ежедневно на этом направлении наши воины обезвреживают до 300 захватчиков. Ситуация находится под нашим контролем, командование делает все возможное для стабилизации обстановки", - заявил он.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал материал иностранных СМИ о том, что Украина и Россия якобы намеревались провести тайные переговоры в Катаре и договориться о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, но из-за операции ВСУ в Курской области это, мол, было сорвано. Он заявил, что Курская операция и встреча в Катаре – это не связанные между собой вещи.
"Курская операция не связана ни с одним из пунктов формулы мира. Связана ли Курская операция со вторым саммитом мира? Да. Потому что Курская операция является одним из пунктов плана победы Украины", - сказал Зеленский.
"Я не могу вам комментировать этот законопроект, потому что не знаю деталей. Давайте почитаем и поймем. В целом я очень осторожно отношусь к регулированию таких процессов, скажу вам откровенно. Ведь, видите ли, ГУР попросил это, потом другая разведка что-то еще, потом Служба безопасности – третье. Да, я думаю, правоохранительные органы потом подтянутся, и можно все зарегулировать”, – пояснил президент Владимир Зеленский.
"Только после получения новых самолетов можно будет утилизировать старые самолеты, такие как МиГ-29, которые все еще используются, в том числе для задач по защите воздушного пространства Польши. Затем мы будем принимать решения", - рассказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш .
В ночь на 27 августа войска Воздушных Сил Украины обнаружили и сопровождали 91 вражеское средство воздушного нападения. Оккупанты нанесли удар по Украине, используя различные типы ракет и ударные беспилотники. В частности,
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