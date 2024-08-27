Зеленський про затримання Дурова: наразі ніяк не впливає на роботу Telegram в Україні

Затримання засновника Telegram Павла Дурова у Франції наразі ніяк не впливає на роботу месенджера в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, повідомляє РБК-Україна.

"На сьогодні це ніяк не впливає на те, що Telegram працює в Україні. Наша політика - ми працюємо як країна ЄС. Має бути розмова серед країн ЄС", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що не знає деталей справи щодо затримання Дурова у Франції.

Затримання Дурова

Нагадаємо, 24 серпня французькі правоохоронці затримали засновника Telegram Павла Дурова. Це сталося в аеропорту під Парижем.

Згодом стало відомо, що ордер на арешт Дурова видали в рамках попереднього розслідування, подробиці якого офіційні особи не розкривали.

Звинувачення Дурову можуть висунути, оскільки в його месенджері немає модерації. При цьому адміністрація Telegram не співпрацює із владою в рамках розслідувань злочинів.

Пізніше стало відомо, що Дурова звинувачують у тому, що він відмовлявся співпрацювати для розслідування низки злочинів.

Детальніше про справу Дурова - у матеріалі РБК-Україна.

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