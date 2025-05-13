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РФ дроном вдарила по центру Харкова: перші подробиці

Ілюстративне фото: РФ дроном вдарила по центру Харкова 13 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вдень вівторка, 13 травня, завдала дронового удару по центру міста Харків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

"Зафіксовано удар БПЛА типу "Молнія" по центральній частині міста", - повідомив Терехов.

Водночас Синєгубов уточнив, що приліт ворожого дрону типу "Молнія" було зафіксовано у Шевченківському районі Харкова. Однак пізніше Синєгубов уточнив, що удар російського дрону зафіксовано у Холодногірському районі міста

"На цю хвилину, без постраждалих. Профільні служби прямують на місце "прильоту", - написав він.

Обстріл Харкова

Варто нагадати, що останнім часом російська армія посилила обстріли Харкова. Окупанти регулярно застосовують дрони та атакують цивільну інфраструктуру, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.

Зокрема, у ніч на 6 травня Харків вночі зазнав 20 ударів "Шахедами" у чотирьох районах міста по восьми локаціях.

Пізно ввечері, 2 травня, у місті було зафіксовано щонайменше 17 прильотів. Постраждали кілька районів міста, а кількість поранених сягнула 51 людини. Причому серед постраждалих двоє дітей.

Детальніше про російську атаку - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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