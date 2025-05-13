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РФ дроном ударила по центру Харькова: первые подробности

Иллюстративное фото: РФ дроном ударила по центру Харькова 13 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия днем вторника, 13 мая, нанесла дроновой удар по центру города Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.

"Зафиксирован удар БПЛА типа "Молния" по центральной части города", - сообщил Терехов.

В то же время Синегубов уточнил, что прилет вражеского дрона типа "Молния" был зафиксирован в Шевченковском районе Харькова. Однако позже Синегубов уточнил, что удар российского дрона зафиксирован в Холодногорском районе города

"На эту минуту, без пострадавших. Профильные службы направляются на место "прилета", - написал он.

Обстрел Харькова

Стоит напомнить, что в последнее время российская армия усилила обстрелы Харькова. Оккупанты регулярно применяют дроны и атакуют гражданскую инфраструктуру, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.

В частности, в ночь на 6 мая Харьков ночью подвергся 20 ударам "Шахедами" в четырех районах города по восьми локациям.

Поздно вечером, 2 мая, в городе было зафиксировано не менее 17 прилетов. Пострадали несколько районов города, а количество раненых достигло 51 человека. Причем среди пострадавших двое детей.

Подробнее о российской атаке - читайте в материале РБК-Украина.

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ХарьковВойна в УкраинеАтака дронов