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Дві години обстрілів, двоє постраждалих: перші деталі наслідків атаки РФ по Харкову

Вівторок 06 травня 2025 06:11
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Дві години обстрілів, двоє постраждалих: перші деталі наслідків атаки РФ по Харкову Фото: зараз профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

З ночі і до самого ранку, 6 травня, росіяни масовано атакували дронами Харків. Внаслідок прильотів зафіксовано пожежі, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова і канал глави Харківської ОВА Олега Синєгубова

"Дві години Харків знаходився під масованою атакою ворожих бойових дронів. За цей час зафіксовано 17 влучань по місту. Під ударами були чотири райони Харкова - Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний. Наразі відомо про двох постраждалих", - написав Терехов о 05:52.

Деталі наслідків атаки

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про ситуацію в кожному з районів міста.

Шевченківський район

Внаслідок падіння уламків БпЛА типу "Шахед" спалахнув дах та кімната приватного житлового будинку на площі 100 метрів квадратних.

Холодногірський район.

Зафіксовано падіння ворожого дрону. Палає автомобіль. Влучання другого безпілотника в землю. Пошкоджено житловий будинок.

Київський район

Внаслідок удару БпЛА горить будівля ресторану.

Індустріальний район

Внаслідок удару безпілотника вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль. Сталося займання.

"Наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів", - додав Синєгубов.

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