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Кількість постраждалих у Харкові після атаки дронів перевищила 50: серед них - діти

Харків, Субота 03 травня 2025 10:19
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Кількість постраждалих у Харкові після атаки дронів перевищила 50: серед них - діти Фото: у Харкові зросла кількість постраждалих через атаку РФ (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталія Юрченко

У Харкові кількість постраждалих через масовану атаку дронів зросла до 51. Серед постраждалих є двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram.

Як зазначає прокуратура, 2 травня у період орієнтовно з 21:30 до 22:15 військові РФ здійснили масштабну атаку на Харків із застосуванням ударних безпілотників. Ворог застосував щонайменше 15 дронів, попередньо - типу "Герань-2".

Під ударом були чотири райони міста - Основ'янський, Слобідський, Салтівський та Київський. У місті зайнялись численні пожежі. Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, підприємства, магазини тощо.

Станом на ранок відомо, що постраждала 51 особа. Серед постраждалих двоє дівчаток віком 11 та 16 років.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: у Харкові зросла кількість постраждалих через атаку дронів (t.me/prokuratura_kharkiv)

Варто додати, що у ДСНС повідомляють про 46 постраждалих у Харкові.

Фото: ДСНС показала наслідки удару по Харкову (t.me/dsns_telegram)

Масовані атаки на Харків

Варто зазначити, що останнім часом росіяни посилили обстріли Харкова. Окупанти масовано атакують місто ударними дронами. Під прицілом ворога цивільна інфраструктура - будинки, навчальні заклади, промисловість тощо.

Так, в ніч на 30 квітня росіяни завдали 16 ударів по Харкову. У місті через ворожу атаку виникло 10 пожеж у різних районах.

Тоді внаслідок атаки РФ поранення отримали 47 осіб. Серед постраждалих були двоє дітей та вагітна жінка.

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