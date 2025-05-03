Кількість постраждалих у Харкові після атаки дронів перевищила 50: серед них - діти

У Харкові кількість постраждалих через масовану атаку дронів зросла до 51. Серед постраждалих є двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram.

Як зазначає прокуратура, 2 травня у період орієнтовно з 21:30 до 22:15 військові РФ здійснили масштабну атаку на Харків із застосуванням ударних безпілотників. Ворог застосував щонайменше 15 дронів, попередньо - типу "Герань-2".

Під ударом були чотири райони міста - Основ'янський, Слобідський, Салтівський та Київський. У місті зайнялись численні пожежі. Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, підприємства, магазини тощо.

Станом на ранок відомо, що постраждала 51 особа. Серед постраждалих двоє дівчаток віком 11 та 16 років.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: у Харкові зросла кількість постраждалих через атаку дронів (t.me/prokuratura_kharkiv)

Варто додати, що у ДСНС повідомляють про 46 постраждалих у Харкові.

Фото: ДСНС показала наслідки удару по Харкову (t.me/dsns_telegram)