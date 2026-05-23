РФ дроном поцілила у траурну колону в Сумах, є загиблий та поранені

У Сумах 23 травня російський безпілотник атакував траурну колону. Медики намагалися врятувати важкопораненого чоловіка, але він помер у лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова в Telegram.
"Цинічна атака. Сьогодні російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум", - повідомив Григоров.
Спочатку влада повідомляла про дев’ятьох постраждалих.Чотирьом людям медики надали допомогу на місці, ще кількох госпіталізували.
Один із поранених перебував у критичному стані - лікарі проводили реанімаційні заходи. Ще одну людину у важкому стані прооперували.
Згодом начальник ОВА повідомив, що один із постраждалих помер у лікарні.
"На превеликий жаль, у лікарні помер чоловік, який отримав надважкі поранення внаслідок російського удару по траурній колоні в Сумах", - написав Григоров.
За його словами, медики зробили все можливе, щоб урятувати чоловіка. Наразі особу загиблого встановлюють.
На місці атаки працюють екстрені служби. Влада уточнює всі обставини та наслідки удару.
Нагадаємо, у ніч на 23 травня Росія масовано атакувала Україну 124 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та "Італмас". Сили ППО збили або подавили 102 ворожі дрони, однак у кількох регіонах зафіксували влучання та падіння уламків.