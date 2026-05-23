РФ дроном поцілила у траурну колону в Сумах, є загиблий та поранені

"Цинічна атака. Сьогодні російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум", - повідомив Григоров.

Спочатку влада повідомляла про дев’ятьох постраждалих.Чотирьом людям медики надали допомогу на місці, ще кількох госпіталізували.

Один із поранених перебував у критичному стані - лікарі проводили реанімаційні заходи. Ще одну людину у важкому стані прооперували.

Згодом начальник ОВА повідомив, що один із постраждалих помер у лікарні.

"На превеликий жаль, у лікарні помер чоловік, який отримав надважкі поранення внаслідок російського удару по траурній колоні в Сумах", - написав Григоров.

За його словами, медики зробили все можливе, щоб урятувати чоловіка. Наразі особу загиблого встановлюють.

На місці атаки працюють екстрені служби. Влада уточнює всі обставини та наслідки удару.