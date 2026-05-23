РФ дроном попала в траурную колонну в Сумах, есть погибший и раненые

13:23 23.05.2026 Сб
2 мин
Под прицелом врага оказались люди, которые пришли провести близких в последний путь
aimg Мария Науменко
Фото: российский дрон типа "Шахед" (Getty Images)

В Сумах 23 мая российский беспилотник атаковал траурную колонну. Медики пытались спасти тяжело раненного мужчину, но он умер в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram.

"Циничная атака. Сегодня российский дрон атаковал траурную колонну на окраине Сум", - сообщил Григоров.

Сначала власти сообщали о девяти пострадавших, четырем людям медики оказали помощь на месте, еще нескольких госпитализировали.

Один из раненых находился в критическом состоянии - врачи проводили реанимационные мероприятия. Еще одного человека в тяжелом состоянии прооперировали.

Впоследствии начальник ОВА сообщил, что один из пострадавших скончался в больнице.

"К большому сожалению, в больнице скончался мужчина, который получил сверхтяжелые ранения в результате российского удара по траурной колонне в Сумах", - написал Григоров.

По его словам, медики сделали все возможное, чтобы спасти мужчину. Сейчас личность погибшего устанавливается.

На месте атаки работают экстренные службы. Власти уточняют все обстоятельства и последствия удара.

Напомним, в ночь на 23 мая Россия массированно атаковала Украину 124 ударными беспилотниками различных типов, в частности Shahed, "Гербера" и "Италмас". Силы ПВО сбили или подавили 102 вражеских дрона, однако в нескольких регионах зафиксировали попадание и падение обломков.

