РФ дроном попала в траурную колонну в Сумах, есть погибший и раненые

"Циничная атака. Сегодня российский дрон атаковал траурную колонну на окраине Сум", - сообщил Григоров.

Сначала власти сообщали о девяти пострадавших, четырем людям медики оказали помощь на месте, еще нескольких госпитализировали.

Один из раненых находился в критическом состоянии - врачи проводили реанимационные мероприятия. Еще одного человека в тяжелом состоянии прооперировали.

Впоследствии начальник ОВА сообщил, что один из пострадавших скончался в больнице.

"К большому сожалению, в больнице скончался мужчина, который получил сверхтяжелые ранения в результате российского удара по траурной колонне в Сумах", - написал Григоров.

По его словам, медики сделали все возможное, чтобы спасти мужчину. Сейчас личность погибшего устанавливается.

На месте атаки работают экстренные службы. Власти уточняют все обстоятельства и последствия удара.