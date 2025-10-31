У Владімірі та Ярославлі чутно вибухи: ЗМІ пишуть про удари по електропідстанції та НПЗ

Росіяни скаржились на вибухи в російських містах Владімір та Ярославль у ніч на 31 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ASTRA.

Очевидці опублікували в соцмережах кадри вибуху на околицях міста Владімір. За даними видання ASTRA, він пролунав у селищі Енергетик. Удар припав на електропідстанцію. Підстанція "Владімірская" - великий енергетичний об'єкт регіону. Її встановлена ​​потужність - близько 4010 МВА. Підстанція є вузловою - від неї відходять численні лінії електропередачі напругою 110-750 кВ, вона обслуговує енергосистему регіону, зазначає видання. Також журналісти видання із посиланням на місцевих мешканців пишуть про вибухи в Ярославлі біля місцевого нафтопереробного заводу. В Росавіації зазначили, що аеропорт Ярославля (Туношна) тимчасово обмежений на прийом та випуск повітряних суден.