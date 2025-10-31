ua en ru
У Владімірі та Ярославлі чутно вибухи: ЗМІ пишуть про удари по електропідстанції та НПЗ

Росія, П'ятниця 31 жовтня 2025 05:27
UA EN RU
У Владімірі та Ярославлі чутно вибухи: ЗМІ пишуть про удари по електропідстанції та НПЗ Ілюстративне фото: МНС Росії (t.me mchs_official)
Автор: Марина Балабан

Росіяни скаржились на вибухи в російських містах Владімір та Ярославль у ніч на 31 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ASTRA.

Очевидці опублікували в соцмережах кадри вибуху на околицях міста Владімір.

За даними видання ASTRA, він пролунав у селищі Енергетик. Удар припав на електропідстанцію.

Підстанція "Владімірская" - великий енергетичний об'єкт регіону. Її встановлена ​​потужність - близько 4010 МВА.

Підстанція є вузловою - від неї відходять численні лінії електропередачі напругою 110-750 кВ, вона обслуговує енергосистему регіону, зазначає видання.

Також журналісти видання із посиланням на місцевих мешканців пишуть про вибухи в Ярославлі біля місцевого нафтопереробного заводу.

В Росавіації зазначили, що аеропорт Ярославля (Туношна) тимчасово обмежений на прийом та випуск повітряних суден.

Інциденти на Ярославському НПЗ

Як раніше повідомляло РБК-Україна, 1 жовтня, в місті Ярославль спалахнула пожежа на території нафтопереробного заводу. Величезний стовп диму було видно здалеку.

Раніше, у січні 2024 року, безпілотник літакового типу атакував нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у російському Ярославлі.

Тоді дрон впав поблизу установки гідрокрекінгу. Постраждалих унаслідок інциденту не було. Територію тоді оточили, а на місце направили групу розмінування.

Ново-Ярославський нафтопереробний завод (ПАТ "Славнефть-ЯНОС") входить до числа найбільших підприємств РФ у сфері переробки нафти: середній обсяг його виробництва сягає близько 15 млн тонн нафти щорічно.

