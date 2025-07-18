РФ дронами вдарила по Дніпропетровській області: пошкоджені будинки, є загиблі

Удари РФ по Дніпропетровщині

Російські війська постійно атакують Дніпропетровську область, використовуючи дрони та ракети. Так, 13 липня ворожі безпілотники вночі атакували Дніпропетровщину. Внаслідок удару зруйновано навчальний заклад. Внаслідок влучань спалахнув дах і другий поверх будівлі, що спричинило пожежу на площі 800 квадратних метрів.

Також того ж дня у Великомихайлівській громаді Синельниківського району ворог скерував касетні боєприпаси по житлових кварталах. Внаслідок вибухів виникла пожежа, пошкоджено п'ять приватних будинків. На жаль, у результаті обстрілу загинула 88-річна жінка.

Крім того, Росія вночі 11 липня завдала ударів безпілотниками типу "Шахед" по Дніпропетровській області, внаслідок чого є руйнування.

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