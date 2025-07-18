РФ дронами вдарила по Дніпропетровській області: пошкоджені будинки, є загиблі

Російські війська сьогодні зранку, 18 липня, атакували ударними безпілотниками Кам'янський район Дніпропетровської області. В результаті удару пошкоджені будинки, є загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Ворог вдарив БпЛА по Кам’янському району. Через атаку – двоє загиблих. Чоловік та жінка", - зазначив керівник Дніпропетровської ОВА.
За словами Лисака, на місці ворожого удару атаки виникла пожежа. Також в результаті атаки пошкоджені адміністративні будівлі, магазин і приватні будинки.
Російські війська постійно атакують Дніпропетровську область, використовуючи дрони та ракети. Так, 13 липня ворожі безпілотники вночі атакували Дніпропетровщину. Внаслідок удару зруйновано навчальний заклад. Внаслідок влучань спалахнув дах і другий поверх будівлі, що спричинило пожежу на площі 800 квадратних метрів.
Також того ж дня у Великомихайлівській громаді Синельниківського району ворог скерував касетні боєприпаси по житлових кварталах. Внаслідок вибухів виникла пожежа, пошкоджено п'ять приватних будинків. На жаль, у результаті обстрілу загинула 88-річна жінка.
Крім того, Росія вночі 11 липня завдала ударів безпілотниками типу "Шахед" по Дніпропетровській області, внаслідок чого є руйнування.
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