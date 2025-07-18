RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

РФ дронами ударила по Днепропетровской области: повреждены дома, есть погибшие

Фото: РФ дронами ударила по Днепропетровской области (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня утром, 18 июля, атаковали ударными беспилотниками Каменский район Днепропетровской области. В результате удара повреждены дома, есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Враг ударил БпЛА по Каменскому району. Из-за атаки - двое погибших. Мужчина и женщина", - отметил руководитель Днепропетровской ОГА.

По словам Лысака, на месте вражеского удара атаки возник пожар. Также в результате атаки повреждены административные здания, магазин и частные дома.

 

Удары РФ по Днепропетровской области

Российские войска постоянно атакуют Днепропетровскую область, используя дроны и ракеты. Так, 13 июля вражеские беспилотники ночью атаковали Днепропетровскую область. В результате удара разрушено учебное заведение. В результате попаданий вспыхнула крыша и второй этаж здания, что вызвало пожар на площади 800 квадратных метров.

Также в тот же день в Великомихайловской громаде Синельниковского района враг направил кассетные боеприпасы по жилым кварталам. В результате взрывов возник пожар, повреждены пять частных домов. К сожалению, в результате обстрела погибла 88-летняя женщина.

Кроме того, Россия ночью 11 июля нанесла удары беспилотниками типа "Шахед" по Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьВторжение России в УкраинуДрони