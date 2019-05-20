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В РФ допустили задержку стоительства "Северного потока-2"

Новости » Экономика    20.05.2019 - 12:50
В РФ допустили задержку стоительства "Северного потока-2"
Фото: Северный поток - 2 (facebook.com-oilcapital.ru)

Работы по строительству газопровода ведутся "ритмично"

Строительство газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря из России в Германию, который планировалось сдать до конца 2019 года, может быть задержано. Об этом заявил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер , сообщают росСМИ.

По его словам, работы по строительству газопровода ведутся "ритмично" и атмосфера вокруг проекта "и так не плохая".

"Даже если возникнут какие-то ситуации, то надо понимать, что они могут сдвинуть проект по срокам, но совсем-совсем незначительно", - сказал Миллер.

Он заявил, уже пройден "экватор" "Северного потока-2" - в Балтийском море уложено уже 50,6% от общей протяженности газопровода (1241 км) и профинансировано четыре пятых всех затрат, который оценивались в 9,5 млрд евро.

Ранее сообщалось, что газопровод "Северный поток - 2" будет готов к эксплуатации во второй половине 2020 года, если Дания даст разрешение на строительство к югу-востоку от Борнхольма.

Как сообщало РБК-Украина, в мае датское энергетическое агентство (ДЭА) представило на рассмотрение общественности отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) маршрута российского газопровода "Северный поток-2" юго-восточнее острова Борнхольм. Общественные слушания в Дании по третьему маршруту газопровода "Северный поток-2" пройдут 19 июня.

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