В Дании начались общественные консультации по третьему маршруту "Северного потока-2"

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Датское энергетическое агентство представило отчет об оценке воздействия на окружающую среду маршрута морского газопровода

Датское энергетическое агентство (ДЭА) представило на рассмотрение общественности отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) маршрута морского российского газопровода "Северный поток-2", юго-восточнее острова Борнхольм. Об этом сообщается на сайте Nord Stream 2 AG.

Сообщается, что этот маршрут проходит через исключительную экономическую зону Дании, за пределами датских территориальных вод.

Отчет включает полную информацию об основных характеристиках и технических решениях планируемой газопроводной системы, а также детальную оценку потенциальных воздействий на физико-химическую, биологическую и социально-экономическую среду в датском секторе.

Кроме того, в отчете содержится оценка потенциальных трансграничных воздействий в связи с планируемыми работами на датском участке, и определены меры по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на окружающую среду.

Общественность, органы власти и неправительственные организации Дании могут направлять замечания и вопросы, касающиеся документации по ОВОС, в ДЭА до 10 июля, говорится в сообщении.

Напомним, 15 апреля оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG подал Дании третью заявку по маршруту газопровода в водах южнее острова Борнхольм.