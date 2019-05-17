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Оператор "Северного потока-2" назвал новую дату завершения проекта

Новости » Экономика    17.05.2019 - 10:45
Оператор "Северного потока-2" назвал новую дату завершения проекта
Фото: Северный поток - 2 (facebook.com-oilcapital.ru)

Завершить строительство планируют во второй половине 20200года

Газопровод "Северный поток - 2" будет готов к эксплуатации во второй половине 2020 года, если Дания даст разрешение на строительство к югу-востоку от Борнхольма. Об этом говорится в заявке оператора проекта Nord Stream 2 AG по данному маршруту.

Как отмечается в документе, размещенном, на сайте Датского энергетического агентства, планируется строительство двух параллельных подводных трубопроводов диаметром 48 дюймов для транспортировки около 55 млрд кубометров на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне страны.

"Планируется, что трубопроводная система будет завершена и готова к транспортировке газа во второй половине 2020 года", - говорится в заявке Nord Stream 2 AG.

В документе также сообщается, что разрешения на строительство газопровода "Северный поток - 2" были выданы в Швеции, Германии, Финляндии и территории России. Подготовительные работы на суше и на море начались в 2018 году во всех четырех в странах, и в настоящее время ведется прокладка трубопровода в водах Германии, Швеции и Финляндии.

Как сообщало РБК-Украина, в мае датское энергетическое агентство (ДЭА) представило на рассмотрение общественности отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) маршрута российского газопровода "Северный поток-2" юго-восточнее острова Борнхольм. Общественные слушания в Дании по третьему маршруту газопровода "Северный поток-2" пройдут 19 июня.

Напомним, 15 апреля оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG подал Дании третью заявку маршруту газопровода в водах южнее острова Борнхольм.

Представители России неоднократно заявляли о намерении завершить строительство газопровода "Северный поток - 2" до конца 2019 года.

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