ru ua
Ср, 26 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

РФ должна прекратить агрессию и вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы, - Столтенберг

Новина українською →
Брюссель, Среда 26 января 2022 20:47
РФ должна прекратить агрессию и вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенбрег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия должна прекратить агрессию и вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы. На территории этих стран российские военные находятся без согласия их правительств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Россия должна воздерживаться от агрессивных действий и отозвать свои войска из Украины, Грузии и Молдавии, где они размещаются без согласия этих стран", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что российская сторона должна конструктивно взаимодействовать для разрешения ситуации вокруг Украины, в том числе в рамках нормандского формата.

Напомним, сегодня, 26 января, НАТО передало России свой письменный ответ на так называемые "гарантии безопасности".

Отметим, ранее США передали письменный ответ на российские "гарантии безопасности", в России подтвердили этот факт.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Йенс Столтенберг
NEWS
Ермак: Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет
Ермак: Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет
DAILY
Дело времени. Как Украина хочет наказать Россию за войну через ЕСПЧ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело времени. Как Украина хочет наказать Россию за войну через ЕСПЧ