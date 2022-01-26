РФ должна прекратить агрессию и вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы, - Столтенберг

Россия должна прекратить агрессию и вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы. На территории этих стран российские военные находятся без согласия их правительств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генсека НАТО Йенса Столтенберга .

"Россия должна воздерживаться от агрессивных действий и отозвать свои войска из Украины, Грузии и Молдавии, где они размещаются без согласия этих стран", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что российская сторона должна конструктивно взаимодействовать для разрешения ситуации вокруг Украины, в том числе в рамках нормандского формата.