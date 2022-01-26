РФ должна прекратить агрессию и вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы, - Столтенберг
Россия должна прекратить агрессию и вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы. На территории этих стран российские военные находятся без согласия их правительств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генсека НАТО Йенса Столтенберга.
"Россия должна воздерживаться от агрессивных действий и отозвать свои войска из Украины, Грузии и Молдавии, где они размещаются без согласия этих стран", - сказал Столтенберг.
Генсек НАТО добавил, что российская сторона должна конструктивно взаимодействовать для разрешения ситуации вокруг Украины, в том числе в рамках нормандского формата.
Напомним, сегодня, 26 января, НАТО передало России свой письменный ответ на так называемые "гарантии безопасности".
Отметим, ранее США передали письменный ответ на российские "гарантии безопасности", в России подтвердили этот факт.