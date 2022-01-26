РФ повинна припинити агресію і вивести війська з України, Грузії та Молдови, - Столтенберг
Росія повинна припинити агресію і вивести свої війська з України, Грузії та Молдови. На території цих країн російські військові перебувають без згоди їхніх урядів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг генсека НАТО Йенса Столтенберга.
"Росія повинна утримуватися від агресивних дій і відкликати свої війська з України, Грузії та Молдови, де вони розміщуються без згоди цих країн", - сказав Столтенберг.
Генсек НАТО додав, що російська сторона повинна конструктивно взаємодіяти для вирішення ситуації навколо України, в тому числі в рамках нормандського формату.
Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, НАТО передало Росії свою письмову відповідь на так звані "гарантії безпеки".
Зазначимо, раніше США передали письмову відповідь на російські "гарантії безпеки", у Росії підтвердили цей факт.