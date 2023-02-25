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Для стримування дезертирів РФ додатково перекинула під Бахмут до 200 "кадирівців", - Генштаб

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Субота 25 лютого 2023 07:33
Для стримування дезертирів РФ додатково перекинула під Бахмут до 200 "кадирівців", - Генштаб Фото: Для стримування дезертирів РФ додатково перекинула під Бахмут "кадирівців" (meta.ua)
Автор: Олег Васьків

Росія перекинула під Бахмут додаткові загони "кадирівців" для стримування дезертирства або саботажу серед мобілізованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що наразі у Чеченській республіці РФ продовжується примусова мобілізація.

"Для попередження можливого дезертирства мобілізованих або саботажу 23 лютого на Бахмутський напрямок було додатково відряджено до 200 поліцейських з полку спеціального призначення "Ахмат", - вказали у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, в ГУР Мінборони розповіли, що у повномасштабній війні проти України, "кадирівці" використовуються Росією на фронті як "загороджувальні загони".

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