ua ru
Сб, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Для сдерживания дезертиров РФ дополнительно перебросила под Бахмут до 200 "кадыровцев", - Генштаб

Новина українською →
Суббота 25 февраля 2023 07:33
Для сдерживания дезертиров РФ дополнительно перебросила под Бахмут до 200 "кадыровцев", - Генштаб Фото: Для сдерживания дезертиров РФ дополнительно перебросила под Бахмут "кадыровцев" (meta.ua)
Автор: Олег Васкив

Россия перебросила под Бахмут дополнительные отряды "кадыровцев" для сдерживания дезертирства или саботажа среди мобилизованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в настоящее время в Чеченской республике РФ продолжается принудительная мобилизация.

"Для предупреждения возможного дезертирства мобилизованных или саботажа 23 февраля на Бахмутское направление было дополнительно отправлено в 200 полицейских из полка специального назначения "Ахмат", - указали в Генштабе ВСУ.

Напомним, в ГУР Минбороны рассказали, что в полномасштабной войне против Украины, "кадыровцы" используются Россией на фронте как "заградительные отряды".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Чечня Война России против Украины
NEWS
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны