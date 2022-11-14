Яка роль "Вагнера" та кадирівців у війні та для чого вони Путіну: відповідь ГУР

Спочатку армії "кухара Путіна" Євгена Пригожина й голови Чечні Рамзана Кадирова створювали для придушення потенційних повстань в Росії. Однак, Кремль найшов їм застосування й під час війни проти України.

"Пригожин та Кадиров - це люди, які заради збереження путінської влади мають право на створення власних армій. Ці армії створювалися насамперед для придушення будь-яких потенційних повстань всередині Росії", - пояснив Черняк.

Роль кадирівців

За словами представника ГУР, демонстрація "добре навчених й хоробрих" кадирівців передусім спрямована на російську публіку.

Наприклад, сьогодні, у повномасштабній війні проти України, кадирівці використовуються на фронті в якості "загороджувальних загонів", які не дають мобілізованим або ж іншим солдатам відступити. Тобто основне завдання армії Кадирова - залякування росіян.

Сьогодні ж кадирівці здебільшого зосереджені на півдні.

Роль ПВК "Вагнера"

"Вагнерівці" наразі дислоковані на сході, зокрема у Донецькій області. Армія Пригожина складається з колишніх бійців російських частин спеціального призначення, які не є новачками в сенсі планування операцій.

Водночас через мобілізацію зеків, відсутність належної підготовки й мотивації, "вагнерівці" не можуть ефективно здійснювати ні наступальних, ні оборонних дій.

Конфлікт між Шойгу та Пригожиним

Усі кошти, які повинні бути спрямовані на соціальне забезпечення росіян - йдуть на фінансування армій Кадирова й Пригожина.

З самого початку ПВК "Вагнера" створювалась як проєкт ГРУ російського генерального штабу, однак внаслідок конфлікту між головою міноборони Росії Сергієм Шойгу та Пригожиним через постачання продовольства, останній почав неодноразово виступати з критикою у бік міністра.