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Яка роль "Вагнера" та кадирівців у війні та для чого вони Путіну: відповідь ГУР

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Понеділок 14 листопада 2022 13:53
Яка роль "Вагнера" та кадирівців у війні та для чого вони Путіну: відповідь ГУР Фото: яка роль "Вагнера" та кадирівців у війні та для чого вони Путіну (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Сергій Пишкін

Спочатку армії "кухара Путіна" Євгена Пригожина й голови Чечні Рамзана Кадирова створювали для придушення потенційних повстань в Росії. Однак, Кремль найшов їм застосування й під час війни проти України.

Про це РБК-Україна розповів представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк в матеріалі "Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні".

"Пригожин та Кадиров - це люди, які заради збереження путінської влади мають право на створення власних армій. Ці армії створювалися насамперед для придушення будь-яких потенційних повстань всередині Росії", - пояснив Черняк.

Роль кадирівців

За словами представника ГУР, демонстрація "добре навчених й хоробрих" кадирівців передусім спрямована на російську публіку.

Наприклад, сьогодні, у повномасштабній війні проти України, кадирівці використовуються на фронті в якості "загороджувальних загонів", які не дають мобілізованим або ж іншим солдатам відступити. Тобто основне завдання армії Кадирова - залякування росіян.

Сьогодні ж кадирівці здебільшого зосереджені на півдні.

Роль ПВК "Вагнера"

"Вагнерівці" наразі дислоковані на сході, зокрема у Донецькій області. Армія Пригожина складається з колишніх бійців російських частин спеціального призначення, які не є новачками в сенсі планування операцій.

Водночас через мобілізацію зеків, відсутність належної підготовки й мотивації, "вагнерівці" не можуть ефективно здійснювати ні наступальних, ні оборонних дій.

Конфлікт між Шойгу та Пригожиним

Усі кошти, які повинні бути спрямовані на соціальне забезпечення росіян - йдуть на фінансування армій Кадирова й Пригожина.

З самого початку ПВК "Вагнера" створювалась як проєкт ГРУ російського генерального штабу, однак внаслідок конфлікту між головою міноборони Росії Сергієм Шойгу та Пригожиним через постачання продовольства, останній почав неодноразово виступати з критикою у бік міністра.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно "вагнерівці" стратили завербованого в'язня, який раніше здався в полон і нібито перейшов на бік України. Також ПВК почала набирати засуджених із ВІЛ та гепатитом С.

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Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні