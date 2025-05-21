РФ не дає сигналів щодо припинення вогню, потрібно посилювати тиск, - Зеленський

Росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню і поки не готові завершувати війну. Тому потрібно посилювати тиск на країну-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Щойно була тривала доповідь міністра оборони України Умєрова та військових командувачів щодо фронту, щодо наших оборонних відносин із партнерами. Російські штурмові дії тривають, і наші сили продовжують усю необхідну бойову активність. Найбільш гаряча ситуація на Донеччині, особливо – Покровський напрямок", - розповів Зеленський.

Також, за його словами, ЗСУ продовжують активні дії в Курській та Бєлгородській областях.

"Це захист Сумщини, це захист Харківщини, активний і дієвий наш захист. Від початку Курської операції в серпні російська армія зазнала серйозних втрат - більш ніж 63 тисячі вбитими й пораненими тільки там, на Курщині. Також нашим силам вдалося суттєво поповнити обмінний фонд для України", - додав президент.

Він зазначив, що чим більше бойових дій виноситься на територію ворога, то більше це убезпечує українські громади.

"На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, і вони поки не готові війну завершувати. Отже, всі наші форми тиску, уся наша робота з партнерами заради тиску на Росію - це те, що абсолютно потрібно. Тиск переконує. Тиск на полі бою. Тиск в економіці, і саме для цього - санкції. Тиск у політиці. Я хочу подякувати всім, хто підтримує Україну", - наголосив Зеленський.