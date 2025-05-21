РФ не дает сигналов о прекращении огня, нужно усиливать давление, - Зеленский

Россияне не дают сигналов о прекращении огня и пока не готовы завершать войну. Поэтому нужно усиливать давление на страну-агрессора.

"Только что был длительный доклад министра обороны Украины Умерова и военных командующих по фронту, по нашим оборонным отношениям с партнерами. Российские штурмовые действия продолжаются, и наши силы продолжают всю необходимую боевую активность. Наиболее горячая ситуация в Донецкой области, особенно - Покровское направление", - рассказал Зеленский.

Также, по его словам, ВСУ продолжают активные действия в Курской и Белгородской областях.

"Это защита Сумщины, это защита Харьковщины, активная и действенная наша защита. С начала Курской операции в августе российская армия понесла серьезные потери - более 63 тысяч убитыми и ранеными только там, на Курщине. Также нашим силам удалось существенно пополнить обменный фонд для Украины", - добавил президент.

Он отметил, что чем больше боевых действий выносится на территорию врага, тем больше это защищает украинские общины.

"К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня, и они пока не готовы войну завершать. Итак, все наши формы давления, вся наша работа с партнерами ради давления на Россию - это то, что абсолютно нужно. Давление убеждает. Давление на поле боя. Давление в экономике, и именно для этого - санкции. Давление в политике. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает Украину", - подчеркнул Зеленский.