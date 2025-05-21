РФ не дает сигналов о прекращении огня, нужно усиливать давление, - Зеленский
Россияне не дают сигналов о прекращении огня и пока не готовы завершать войну. Поэтому нужно усиливать давление на страну-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Только что был длительный доклад министра обороны Украины Умерова и военных командующих по фронту, по нашим оборонным отношениям с партнерами. Российские штурмовые действия продолжаются, и наши силы продолжают всю необходимую боевую активность. Наиболее горячая ситуация в Донецкой области, особенно - Покровское направление", - рассказал Зеленский.
Также, по его словам, ВСУ продолжают активные действия в Курской и Белгородской областях.
"Это защита Сумщины, это защита Харьковщины, активная и действенная наша защита. С начала Курской операции в августе российская армия понесла серьезные потери - более 63 тысяч убитыми и ранеными только там, на Курщине. Также нашим силам удалось существенно пополнить обменный фонд для Украины", - добавил президент.
Он отметил, что чем больше боевых действий выносится на территорию врага, тем больше это защищает украинские общины.
"К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня, и они пока не готовы войну завершать. Итак, все наши формы давления, вся наша работа с партнерами ради давления на Россию - это то, что абсолютно нужно. Давление убеждает. Давление на поле боя. Давление в экономике, и именно для этого - санкции. Давление в политике. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает Украину", - подчеркнул Зеленский.
Переговоры Украины и России
Напомним, 16 мая в Турции в Стамбуле состоялись первые за три года полномасштабной войны прямые переговоры между Украиной и Россией.
На встрече делегация от Москвы озвучила максималистские требования. По данным СМИ, представители Кремля требовали:
- "нейтралитета" Украины,
- отказ он репараций,
- прав русскоязычных,
- "признания" оккупации украинских территорий,
- отвод украинской армии из ряда областей Украины для немедленного прекращения огня.
Так, российская сторона фактически отказалась согласовывать 30-дневное перемирие, которое было, в частности, инициативой со стороны США, и на что около двух месяцев назад Киев дал свое согласие. Делегации от РФ и Украины лишь договорились об обмене военнопленными в формате тысяча на тысячу человек.
Как рассказал недавно президент Владимир Зеленский, Украина сейчас обсуждает с партнерами возможность новых переговоров с Россией. Глава государства отметил, что в качестве локации для этого рассматривают три страны: Турцию, Ватикан и Швейцарию.
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