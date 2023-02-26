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РФ через шторм не вивела в Чорне море ракетоносії, але загроза залишається, - Гуменюк

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Україна, Неділя 26 лютого 2023 08:18
РФ через шторм не вивела в Чорне море ракетоносії, але загроза залишається, - Гуменюк Фото: речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні Росія не вивела у Чорне море жодного ракетоносія через шторм. Проте загроза залишається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що вчора у Чорному морі на чергуванні був один носій ракет ворога, проте ввечері його завели у місце базування.

"Кораблі РФ утискаються ближче до Східного узбережжя Криму. Вони все далі й далі відсовуються від підконтрольного Україні берега. Тому що усвідомлюють, що далекобійна зброя все ближче та ближче", - додала Гуменюк.

Речниця попередила, що, попри шторм, загроза нікуди не зникла, адже росіяни за декілька годин можуть підготувати та вивести ракетоносії.

"Цілком імовірно, що ворог застосовує тактику приспання пильності. Як пам'ятаєте в тій притчі: вовк, вовк, а потім ніхто не допомагає. Вони намагаються вимотувати психологію та психіку нашого населення постійними обстрілами, активністю авіації, а потім зненацька можуть нанести ракетний удар", - пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, напередодні Наталія Гуменюк зазначала, що російські окупанти активізували повітряну розвідку, не виключено, що РФ таким чином може готуватися до ударів.

Крім того, військові попереджали, що ворог може завдати масованого удару і після річниці вторгнення в Україну.

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