РФ из-за шторма не вывела в Черное море ракетоносители, но угроза остается, - Гуменюк

Сегодня Россия не вывела в Черное море ни одного ракетоносителя из-за шторма. Однако угроза остается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что вчера в Черном море на дежурстве находился один носитель ракет врага, однако вечером его вывели в место базирования.

"Корабли РФ прижимаются ближе к Восточному побережью Крыма. Они все дальше и дальше отодвигаются от подконтрольного Украине берега. Потому что отдают себе отчет, что дальнобойное оружие все ближе и ближе", - добавила Гуменюк.

Спикер предупредила, что, несмотря на шторм, угроза никуда не исчезла, ведь россияне за несколько часов могут подготовить и вывести ракетоносители.

"Вполне вероятно, что враг применяет тактику усыпления бдительности. Как помните в той притче: волк, волк, а потом никто не помогает. Они пытаются изматывать психологию и психику нашего населения постоянными обстрелами, активностью авиации, а затем неожиданно могут нанести ракетный удар" ", - объяснила Гуменюк.

Напомним, накануне Наталья Гуменюк отмечала, что российские оккупанты активизировали воздушную разведку, не исключено, что РФ таким образом может готовиться к ударам.

Кроме того, военные предупреждали, что враг может нанести массированный удар и после годовщины вторжения в Украину.

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