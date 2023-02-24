ua ru
Пт, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетні та дронові атаки ймовірні, але ворог може вдарити й після 24 лютого, - Гуменюк

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 24 лютого 2023 12:45
Ракетні та дронові атаки ймовірні, але ворог може вдарити й після 24 лютого, - Гуменюк Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російські атаки ракетами чи дронами по Україні в річницю вторгнення не виключаються. Але ворог може завдати удару й після 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, наразі в акваторії Чорного моря критичних змін у поведінці військ РФ не спостерігається.

"Не спостерігаючи активності в морі, ми можемо сказати, що вони вишукують нову тактику. Цілком імовірне і застосування "Шахедів" протягом дня, абсолютно не виключена і ракетна атака. Крім того, можемо сказати, що усвідомлюючи, що ми зосереджені на датах 23-24 лютого, ворог може вичекати цей період і завдати удару, коли всі нібито видихнуть", - заявила Гуменюк.

Вона також розповіла, що через штормову погоду в Чорному морі угруповання російської армії зменшилось і наразі на бойовому чергуванні перебувають три кораблі РФ, серед яких немає ракетоносіїв.

"Наразі ми не фіксуємо критичної активності авіації у нашій зоні відповідальності. Але бачимо, що ситуація розвивається. Напередодні ворог активно застосував авіацію для розвідки й безпілотну авіацію для збору даних вздовж лінії фронту", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше в Повітряних силах ЗСУ попередили про можливі "сюрпризи" від ворога, там не виключають, що росіяни сьогодні можуть вдатися до провокацій.

Додамо, до цього очільник розвідки Кирило Буданов заявив, що російські війська готуються до ракетного удару на 24 лютого, але він буде невеликий.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракети дрони Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
DAILY
Рік люті. Як велика війна змінила Україну і нічому не навчила Росію
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Рік люті. Як велика війна змінила Україну і нічому не навчила Росію