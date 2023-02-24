Ракетні та дронові атаки ймовірні, але ворог може вдарити й після 24 лютого, - Гуменюк

Російські атаки ракетами чи дронами по Україні в річницю вторгнення не виключаються. Але ворог може завдати удару й після 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, наразі в акваторії Чорного моря критичних змін у поведінці військ РФ не спостерігається.

"Не спостерігаючи активності в морі, ми можемо сказати, що вони вишукують нову тактику. Цілком імовірне і застосування "Шахедів" протягом дня, абсолютно не виключена і ракетна атака. Крім того, можемо сказати, що усвідомлюючи, що ми зосереджені на датах 23-24 лютого, ворог може вичекати цей період і завдати удару, коли всі нібито видихнуть", - заявила Гуменюк.

Вона також розповіла, що через штормову погоду в Чорному морі угруповання російської армії зменшилось і наразі на бойовому чергуванні перебувають три кораблі РФ, серед яких немає ракетоносіїв.

"Наразі ми не фіксуємо критичної активності авіації у нашій зоні відповідальності. Але бачимо, що ситуація розвивається. Напередодні ворог активно застосував авіацію для розвідки й безпілотну авіацію для збору даних вздовж лінії фронту", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше в Повітряних силах ЗСУ попередили про можливі "сюрпризи" від ворога, там не виключають, що росіяни сьогодні можуть вдатися до провокацій.

Додамо, до цього очільник розвідки Кирило Буданов заявив, що російські війська готуються до ракетного удару на 24 лютого, але він буде невеликий.

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