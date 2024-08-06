У РФ через багатомільйонні розкрадання затримали двох високопоставлених військових, - ISW

Зазначається, що кошти були розкрадені під час закупівель для вищезгаданого парку. Зокрема у справі можуть з'явитися додаткові фігуранти.

"Патріот" був особистим проєктом ексміністра оборони й нинішнього секретаря Ради безпеки Сергія Шойгу. Колишній заступник останнього Тимур Іванов, який контролював будівництво парку, також був затриманий нещодавно.

Один з російських військових блогерів припустив, що затримання Ахмедова і Шестерова "свідчать" про зменшення впливу Шойгу у Кремлі.

Зокрема російське інсайдерське джерело, яке раніше вже передбачало правильно кілька командних змін у Мініоборони Росії, припустило, що нещодавно звільнений колишній заступник міністра оборони генерал армії Павло Попов може бути заарештований наступним.

Арешти та затримання військових у Росії

В кінці липня в Росії було заарештовано колишнього заступника міністра оборони Дмитра Булгакова. Проти нього відкрили справу через корупцію.

Зокрема ворог проводить зачистки в оборонній промисловості. Як розповідало Міністерство оборони Британії, Кремль посилює репресії проти тих, хто "недостатньо політично захищений".

Зокрема в ISW розповідали про затримання командира окупантів Дмитра Пєшкова. Ймовірно, це пов'язано з невдачами на фронті.