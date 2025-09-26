РФ чекає на дощі, щоб вирішити водну кризу на окупованих територіях Донеччини, - ЦНС

Нагадаємо, про ситуацію з дефіцитом води на Старокримському водосховищі повідомлялось ще два роки тому. Вже тоді жителям Маріуполя постачали воду поганої якості і прогнозували чергову водну кризу.

Також РБК-Україна повідомляло про обіцянки окупантів відновити Каховське водосховище, дамбу якого росіяни підірвали.

В Центрі національного спротиву заявили, що заяви окупованої влади щодо Каховської ГЕС - лише спроба створити ілюзію турботи та відвернути увагу від власних злочинів.

Як відомо, вночі 6 червня 2023 року ворог підірвав Каховську ГЕС, що призвело до серйозних наслідків.

Вода з водосховища затопила численні населені пункти у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.