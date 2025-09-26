РФ ждет дождей, чтобы решить водный кризис на ВОТ Донецкой области, - ЦНС

Напомним, о ситуации с дефицитом воды на Старокрымском водохранилище сообщалось еще два года назад. Уже тогда жителям Мариуполя поставляли воду плохого качества и прогнозировали очередной водный кризис.

Также РБК-Украина сообщало об обещаниях оккупантов восстановить Каховское водохранилище, дамбу которого россияне взорвали.

В Центре национального сопротивления заявили, что заявления оккупированной власти относительно Каховской ГЭС - лишь попытка создать иллюзию заботы и отвлечь внимание от собственных преступлений.

Как известно, ночью 6 июня 2023 года враг взорвал Каховскую ГЭС, что привело к серьезным последствиям.

Вода из водохранилища затопила многочисленные населенные пункты в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.