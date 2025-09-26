РФ ждет дождей, чтобы решить водный кризис на ВОТ Донецкой области, - ЦНС

Россия придумала новую стратегию для решения проблем с водоснабжением на временно оккупированных территориях Донецкой области - ждать дождей осенью и зимой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в Telegram.
"Несмотря на катастрофическую катастрофу с водой, оккупанты придумали "стратегию" - ждать дождей осенью и зимой", - написали в ЦНС.
Известно, что в Старокрымском водохранилище, которое питает Донецкую область, осталось лишь 15% запасов: вместо 45 млн тонн сейчас 7 млн тонн.
Обмелели еще девять водохранилищ, пересыхают колодцы и скважины.
"Кремль в очередной раз доказывает - жителей ВОТ обрекают на выживание, пока Москва занимается только вывозом ресурсов и пропагандистскими картинками", - добавили в центре национального сопротивления.
В ЦНС также отметили, что решить кризис можно только после деоккупации.
Отметим, что в соцсетях ранее публиковали кадры пересохшего дна Старокрымского водохранилища, из-за чего Мариуполю грозит полное исчезновение воды.
Напомним, о ситуации с дефицитом воды на Старокрымском водохранилище сообщалось еще два года назад. Уже тогда жителям Мариуполя поставляли воду плохого качества и прогнозировали очередной водный кризис.
Также РБК-Украина сообщало об обещаниях оккупантов восстановить Каховское водохранилище, дамбу которого россияне взорвали.
В Центре национального сопротивления заявили, что заявления оккупированной власти относительно Каховской ГЭС - лишь попытка создать иллюзию заботы и отвлечь внимание от собственных преступлений.
Как известно, ночью 6 июня 2023 года враг взорвал Каховскую ГЭС, что привело к серьезным последствиям.
Вода из водохранилища затопила многочисленные населенные пункты в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.