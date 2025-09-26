RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

РФ ждет дождей, чтобы решить водный кризис на ВОТ Донецкой области, - ЦНС

Фото: Россия лишь вывозит ресурсы из оккупации, отметили в ЦНС (Мариупольский городской совет)
Автор: Маловичко Юлия

Россия придумала новую стратегию для решения проблем с водоснабжением на временно оккупированных территориях Донецкой области - ждать дождей осенью и зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в Telegram.

"Несмотря на катастрофическую катастрофу с водой, оккупанты придумали "стратегию" - ждать дождей осенью и зимой", - написали в ЦНС.

Известно, что в Старокрымском водохранилище, которое питает Донецкую область, осталось лишь 15% запасов: вместо 45 млн тонн сейчас 7 млн тонн.

Обмелели еще девять водохранилищ, пересыхают колодцы и скважины.

"Кремль в очередной раз доказывает - жителей ВОТ обрекают на выживание, пока Москва занимается только вывозом ресурсов и пропагандистскими картинками", - добавили в центре национального сопротивления.

В ЦНС также отметили, что решить кризис можно только после деоккупации.

Отметим, что в соцсетях ранее публиковали кадры пересохшего дна Старокрымского водохранилища, из-за чего Мариуполю грозит полное исчезновение воды.

Напомним, о ситуации с дефицитом воды на Старокрымском водохранилище сообщалось еще два года назад. Уже тогда жителям Мариуполя поставляли воду плохого качества и прогнозировали очередной водный кризис.

Также РБК-Украина сообщало об обещаниях оккупантов восстановить Каховское водохранилище, дамбу которого россияне взорвали.

В Центре национального сопротивления заявили, что заявления оккупированной власти относительно Каховской ГЭС - лишь попытка создать иллюзию заботы и отвлечь внимание от собственных преступлений.

Как известно, ночью 6 июня 2023 года враг взорвал Каховскую ГЭС, что привело к серьезным последствиям.

Вода из водохранилища затопила многочисленные населенные пункты в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонбассВойна в Украине