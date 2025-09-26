РФ ждет дождей, чтобы решить водный кризис на ВОТ Донецкой области, - ЦНС

Фото: Россия лишь вывозит ресурсы из оккупации, отметили в ЦНС (Мариупольский городской совет)

Россия придумала новую стратегию для решения проблем с водоснабжением на временно оккупированных территориях Донецкой области - ждать дождей осенью и зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в Telegram.

"Несмотря на катастрофическую катастрофу с водой, оккупанты придумали "стратегию" - ждать дождей осенью и зимой", - написали в ЦНС. Известно, что в Старокрымском водохранилище, которое питает Донецкую область, осталось лишь 15% запасов: вместо 45 млн тонн сейчас 7 млн тонн. Обмелели еще девять водохранилищ, пересыхают колодцы и скважины. "Кремль в очередной раз доказывает - жителей ВОТ обрекают на выживание, пока Москва занимается только вывозом ресурсов и пропагандистскими картинками", - добавили в центре национального сопротивления. В ЦНС также отметили, что решить кризис можно только после деоккупации. Отметим, что в соцсетях ранее публиковали кадры пересохшего дна Старокрымского водохранилища, из-за чего Мариуполю грозит полное исчезновение воды.